В Оренбуржье направят 10 млн рублей на виртуальные концертные залы

Учреждения культуры Оренбуржья получат около 10 миллионов рублей на создание виртуальных концертных залов

Как сообщило министерство культуры и внешних связей области, в единое российское концертное пространство войдут жители пяти муниципальных образований региона.

- Благодаря национальному проекту "Культура", виртуальные концертные залы появятся в городах Орске, Гае, Новотроицке, а также Кувандыкском и Абдулинском городских округах, - уточнили в ведомстве. - На приобретение современного видеопроекционного оборудования муниципалитеты получат из федерального бюджета 9,8 миллиона рублей.

Теперь жители глубинки смогут смотреть столичные концерты исполнителей с мировым именем в высоком качестве изображения и звука, максимально приближенном к реальному.

Напомним, что создание виртуальных концертных залов - одно из приоритетных направлений регионального проекта "Цифровая культура" в рамках реализации нацпроекта "Культура".