В Оренбуржье с октября снизили тарифы на вывоз ТБО

С первого октября оренбуржцы будут платить за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на 11,06 процента меньше.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, с такой инициативой выступил губернатор региона Денис Паслер.

- Коммунальные тарифы не должны быть выше экономически обоснованных. И, внося тот или иной обязательный платеж, люди должны получать коммунальную услугу в положенные сроки и соответствующего качества, - заявил Паслер.

Лидер региона поручил профильным службам и органам власти провести совместную оценку действующих в регионе тарифов. В результате тарифы на вывоз ТБО для населения с первого октября снизятся на 11,06 процента.

По данным областного департамента по ценам и регулированию тарифов, плата за вывоз мусора для горожан, проживающих в многоэтажках, теперь составит 90,33 рубля вместо 101,11. Для жителей частного сектора эта услуга обойдется в 104,89 рубля вместо 117,42.

Что касается сельских территорий, то там жильцы многоквартирных домов будут платить 70,42 рубля, а те, кто живет в частных домах, - 79,81. Прежние тарифы составляли 78,83 рубля и 89,34 рубля соответственно.