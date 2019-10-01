В Перми осудят полицейского, торговавшего личными данными

В Перми перед судом предстанет бывший сотрудник органов внутренних дел, которого обвиняют в преступлениях, предусмотренных различными статьями УК РФ. Его обвиняют в неправомерном доступу к компьютерной информации с использованием своего служебного положения и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, обвиняемый, используя служебное положение, за вознаграждение предоставил частному детективу охраняемые законом персональные данные о гражданах Российской Федерации. В частности, им была продана информация центра ГУ МВД России по Пермскому краю о судимостях, паспортных данных, находящихся в собственности транспортных средствах, а также номерах сотовых телефонов.

Уголовный кодекс РФ предусматривает за совершение данных преступлений максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.