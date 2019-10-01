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01.10.2019 12:25
Проект: В регионах

Каждому нужен дом

Предлагаемые парламентариями изменения закона улучшат жизнь детей-сирот
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 219(7977)
В Законодательном собрании в первом чтении приняли проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью закона Пермской области "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". О сути проекта "Российской газете" рассказал депутат Законодательного собрания Прикамья Алексей Антипов.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будет проще получить свой дом. Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будет проще получить свой дом. Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будет проще получить свой дом. Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Надо отметить, что в регионе проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоит довольно остро: большие очереди, позднее включение нуждающихся в программу предоставления жилья, ограничение по возрасту, сложность подготовки и подачи документов, предоставление некачественного жилья в отдаленных районах города.

- Озабоченность депутатского корпуса поддержкой детей-сирот, выраженная принятием закона в первом чтении, - это позитивное изменение в сфере социального обеспечения. Прежде всего документ направлен на защиту одной из самых незащищенных групп населения - детей-сирот. Законодатели совместно с правительством Пермского края постарались максимально упростить процедуру включения в список, чтобы нуждающиеся могли быстрее получить свой дом. Обновленный закон предполагает ряд мер, направленных на корректировку проблем жилищной программы. Условно их можно поделить на четыре группы.

Первая - расширение доступа к жилым помещениям из специализированного фонда. Жилье будет предоставляться детям-сиротам на основании письменного заявления при достижении ими 18 лет или приобретении полной дееспособности до совершеннолетия. Теперь такое право есть и у сирот достигших возраста 23 лет.

Вторая - обеспечение своевременного включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список нуждающихся. Законные представители детей-сирот будут обязаны подавать документы подопечных с момента появления оснований для предоставления жилого помещения. На органы опеки возложен контроль своевременной подачи заявлений со стороны представителей детей-сирот и принятия мер при неподаче заявлений. Если же сирота не был включен в список, то он может сделать это самостоятельно, обратившись с заявлением в письменной форме.

Третья - урегулирование процедурных вопросов. Законопроектом предлагается исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению. Также уточнено, что порядок формирования списка, сроки и основания принятия решений о его составе устанавливаются правительством Российской Федерации.

Алексей Антипов: Принятие законопроекта окажет благоприятное воздействие на сферу социального обеспечения Пермского края. Фото: Законодательное собрание Пермского края

Четвертая - обеспечение жилищных гарантий. Проектом предлагается установить общее количество предоставляемых жилых помещений, которых не может быть больше 25 процентов от общего количества квартир в многоквартирном доме. Эта мера позволит интегрировать детей-сирот в общество посредством более равномерного их расселения на территории Пермского края.

Также предусмотрена возможность неоднократного заключения договора найма жилого помещения на новый пятилетний срок в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. Обобщая, скажу, что принятие законопроекта окажет благоприятное воздействие на сферу социального обеспечения Пермского края. Благодаря совершенствованию процедуры предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будет проще получить свой дом.

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