В Прикамье бывший полицейский получил срок за избиение задержанного

В Пермском крае перед судом предстал бывший начальник отделения полиции, которого обвинили в превышении служебных полномочий.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием было установлено, что обвиняемый отказался выполнить просьбу административно задержанного гражданина о выводе его в туалет, а также подверг мужчину избиению и неправомерно применил к нему спецсредство - наручники.

Суд признал экс-полицейского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств) и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев.

Апелляционная инстанция оставила приговор Пермского районного суда без изменения. В скором времени осужденный будет направлен в исправительное учреждение.