В Татарстане мальчик попал в реанимацию после тренировки в бассейне

В Набережных Челнах в бассейне одного из спортивных комплексов города чуть не утонул семилетний мальчик. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, ребенок занимался в бассейне с инструктором и в какой-то момент ушел под воду. Спустя полторы минуты инструктор вытащил его и оказал реанимационную помощь.

Мальчика отправили в больницу. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сейчас расследование продолжается. В спорткомплексе изъята необходимая документация.