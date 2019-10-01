Молодой врач из Пакистана стал участником программы "Земский доктор" в Мордовии. Окончив университет в Саранске, 26-летний Фархан Хан пришел работать хирургом в Кочкуровскую районную поликлинику. На полученные в рамках программы "подъемные" в миллион рублей он думает построить дом в мордовском селе.

Районную больницу в Кочкурово закрыли несколько лет назад в рамках оптимизации, осталась только амбулатория. У крыльца поликлиники мирно копошатся куры.

- Вы извините, у нас сейчас ремонт, - качает головой и.о. главврача Раиса Начаркина, освещая телефоном путь в темном коридоре здания. - Кроме Кочкуровского района наша поликлиника обслуживает еще жителей саранского поселка Луховка. А врачей не хватает: ставка хирурга пустовала два года. Очень довольны, что удалось, наконец, найти специалиста.

Нового сельского доктора коллеги и пациенты уважительно называют по имени-отчеству - Фархан Анварович: так записано на его бейдже.

- У нас в Пакистане отчеств нет, но здесь так положено. Я уже привык, - смущенно улыбается Фархан Хан. - О карьере врача я мечтал с детства и благодарен России за то, что здесь моя мечта сбылась.

Это сейчас он говорит по-русски почти без акцента, а в 2011 году, когда впервые приехал в Саранск, не знал на этом языке ни слова. Родина Фархана - город Бахавалпур близ пустыни Холистан штата Пенджаб.

- На первых порах приходилось нелегко: другой язык, обычаи, климат... Здесь я впервые увидел снег, - вспоминает собеседник. - Сначала учил русский на факультете довузовской подготовки, потом поступил в мединститут Мордовского госуниверситета. Ординатуру проходил в саранской больнице имени Каткова. С удовольствием остался бы там работать, но не было мест. О программе "Земский доктор" узнал от коллег. У нас в Пакистане ничего подобного нет. В конце августа устроился сюда. Приняли хорошо: коллеги помогают советами, пациенты благодарят за помощь. Удивляются ли они врачу-иностранцу? Да нет. По крайней мере, вида не показывают. Вот сегодня пришлось срочно выехать к больному в дальнюю деревню - даже там вопросов не возникло.

Пока молодой врач снимает квартиру в Саранске. На работу в Кочкурово каждое утро приезжает на машине.

- В России добрые люди - несмотря на то, что мало улыбаются. Хотя за эти годы пару раз случались неприятные ситуации: на улице подходили нетрезвые, спрашивали, зачем приехал сюда, - говорит Фархан. - Кроме того, поначалу трудно было привыкать к местной кухне: здесь практически не употребляют пряностей, а у нас без этого немыслимо. Но сейчас я даже полюбил русские салаты.

По условиям программы "Земский доктор" участник обязан отработать в сельской местности пять лет. Фархан Хан к этому готов. Его друг по мордовскому вузу - врач из Йемена - уже три года трудится в больнице железнодорожной столицы региона - Рузаевки. "Он всем доволен, обзавелся семьей, детьми. Я тоже хочу остаться здесь: построить дом в селе, жениться... Мои родители не против", - делится Фархан.

Родной язык многих жителей Кочкурова - эрзянский, по-русски здесь говорят с акцентом, нараспев.

- Это ничего, с акцентом я даже лучше понимаю, - уверяет врач. - Уже знаю некоторые мордовские слова, например, приветствие "шумбрат". Гораздо сложнее было научиться заполнять медкарты. У русских коллег очень много бумажной работы. В Пакистане доктор ставит диагноз и назначает лечение, а здесь надо описать всю историю болезни. За этот месяц я получил хорошую практику: признаться, не думал, что у меня будет столько пациентов.

Фархан Хан - самый молодой врач в кочкуровской поликлинике. "Очень рады, что теперь не приходится на прием к хирургу в город ехать. Наш новый доктор - молодец: вежливый, обходительный", - поделилась местная жительница Наталья Ивановна.

- Фархан Анварович соответствует всем требованиям, с работой справляется, никаких нареканий к нему нет, - отметила руководитель поликлиники Раиса Начаркина. - Что касается зарплаты, то базовый оклад у нас - 18 000, в итоге со всеми стимулирующими выплатами у молодого врача выйдет около 30 000 рублей. Главная проблема сельской медицины - кадровый голод, и программа "Земский доктор" помогает ее решить. В этом году к нам пришли еще молодой специалист-педиатр и участковый терапевт. Сейчас штат практически укомплектован - осталось найти лора...