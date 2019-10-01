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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Временно не призовут

Иркутских парней могут освободить от осеннего набора в армию
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
В России могут ужесточить материальную ответственность за неявку в военкомат по повестке. Административное наказание за это правонарушение, то есть штраф, вполне возможно, вырастет в шесть раз. Во всяком случае, такой вопрос сейчас прорабатывается.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Он рассказывал о начавшемся в стране осеннем призыве на военную службу и затронул тему уклонистов от армии. Их количество, по словам генерала, за последние пять лет сократилось почти в четыре раза - с 6 тысяч до 1600.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Тем не менее даже такое незначительное для масштабов России число "косарей" не может не тревожить армейское руководство. В минобороны твердо уверены: служить должны все, кому положено по закону.

Согласно статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неявку по повестке в военный комиссариат без уважительных причин человека могут оштрафовать максимум на 500 рублей. По нынешним временам - копейки. Поэтому военные инициируют повышение штрафов в несколько раз.

Впрочем, если призывник не является по повесткам в комиссариат раз за разом и таким образом избегает отправки в казарму, на него могут завести уголовное дело. Ответственность он уже будет нести по статье 328 УК РФ. Но отвечать за уклонение от призыва на военную службу станет лишь по решению суда.

Количество уклонистов от армии за пять лет сократилось почти в четыре раза - с 6 тысяч до 1600

Приговор за данное преступление куда жестче административного вердикта: штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Суд также может назначить злостному уклонисту принудительные работы сроком до двух лет, арестовать его на период до шести месяцев или лишить свободы на срок до двух лет.

Проблема в том, что судьи крайне неохотно принимают такие дела к рассмотрению и очень редко выносят "косарям" наказание в виде реального лишения свободы. Обычно все ограничивается штрафом или условным сроком. А это наказание вовсе не пугает некоторых призывников.

В понедельник генерал Евгений Бурдинский на совещании в минобороны попросил организаторов осеннего призыва в армию индивидуально подходить к отправке на военную службу парней из районов, подвергшихся стихийным бедствиям, в частности пожарам и наводнениям. Речь в том числе идет о призывниках из пострадавших от паводка районов Иркутской области.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
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На эту рекомендацию уже отреагировали в Центральном военном округе. Во вторник на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Александр Линьков пообещал, что к каждому призывнику будет применен индивидуальный подход. Особенно это касается парней, чьи дома пострадали от паводка. "Никто призывника, если он действительно попал в сложную жизненную ситуацию, вызывать на военную службу в ходе этого призыва не будет", - заявил Линьков.

Он добавил, что все военкомы и призывные комиссии округа уже выработали меры и предложения по работе с иркутскими призывниками и пойдут им навстречу, если пострадавшие от паводка ребята попросят перенести призыв на следующий период.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Правительство Минобороны Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск Призыв в армию
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