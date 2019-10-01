Омские учителя за работу в глубинке получат по миллиону

Кадровая проблема сельских школ в Омской области остается острой. Но, похоже, дело сдвинулось. Педагогов, решивших поехать на село, поддержат рублем. Причем на подъемные в один миллион рублей могут рассчитывать не только молодые специалисты, но и опытные учителя в возрасте до 55 лет.

Программа "Земский учитель" в Омской области запускается с 1 января 2020 года. Такие стимулы в регионе давно нужны. Ежегодно кадровая брешь составляет порядка 800 учителей. И дефицит будет расти. Детей становится больше. В ближайшие годы в регионе откроется еще шесть новых школ. Более ста средних учебных заведений перейдут на цифру.

- Многие горожане мечтают жить в экологически чистой среде. Теперь есть хороший стимул и мечту осуществить, и остаться в школе, - считает учитель математики с 20-летним стажем Наталья Кручинина.

Минобразования уже начинает формировать списки претендентов на господдержку.