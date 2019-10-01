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01.10.2019 14:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В иркутский зоопарк приехал "свинозаяц"

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)

В Иркутском Доме природы появился патагонский заяц. Экзотическое животное путешествовало из одного частного зоопарка в другой, но по пути ему стало плохо.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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"Пришлось вызывать ветеринара, - сообщили в Иркутской зоогалерее. - У животного обнаружены ссадины, потертости, сломанные когти. Все это осложняло ему жизнь и даже мешало передвигаться".

Новый постоялец Дома природы сразу полюбился иркутянам. В социальных сетях появилось множество его портретов. Людмила Ивушкина, хозяйка зоогалереи, объяснила, что мара - именно так правильно называется это животное - обитает на территории Аргентины.

- Это все-таки не совсем заяц, хотя очень похож внешне, - отметила она. - Ближайшие его родственники - морские свинки. В Иркутске мара пробудет две-три недели. Когда все ссадины и потертости заживут, животное продолжит путешествие.

Справка "РГ"

Мара - довольно крупный грызун, его вес может достигать 18 кг, а длина тела - 75 см. Задние ноги у мары значительно длиннее передних; животное не бегает, а перемещается скачками, развивая скорость до 30 км/ч.

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