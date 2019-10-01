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01.10.2019 15:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В кузбасском лицее ввели новые правила пользования мобильниками

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Правила пользования мобильными телефонами начали действовать в одном из лицеев Кемеровской области. Документ для учащихся разработали общими силами педагоги и родители.

Фото: istockphoto.com
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Теперь во время уроков электронные устройства должны быть переведены в бесшумный режим и убраны в портфели. А в экстренных ситуациях школьники могут пользоваться гаджетами, выходя из класса.

До этого в лицее №17 города Березовского существовали другие правила. Перед проведением контрольных работ учителя по согласованию с родителями изымали у ребят телефоны и складывали их в специальный контейнер.

Как передает ОТР, среди школьников есть сторонники таких методов. Например, одиннадцатиклассник Иван Шарычев считает, что приходящие на телефон уведомления из соцсетей мешают работе на уроках и подготовке к ЕГЭ. В то же время директор лицея Валентина Лебедева отмечает: мобильные телефоны иногда очень удобно применять в учебном процессе. Пользоваться сотовой связью дети могут эпизодически, по договоренности с учителем.

К слову, в России сегодня действуют разработанные Роспотребнадзором и Рособрнадзором методические рекомендации по использованию телефонов в школах. Однако они не являются нормативно-правовым актом и не обязательны для исполнения.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область РГ-Видео
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