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01.10.2019 11:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приангарье пострадавшим от паводка выделят еще 2,5 млрд рублей

Текст: Ирина Штерман

Территории Иркутской области, пострадавшие от паводка, получат дополнительно 2,5 млрд рублей из регионального бюджета. Решение об этом было принято на 21 сессии Законодательного Собрания по итогам принятия изменений в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Отмечается, что поступления в бюджет Иркутской области вырастут и составят, предположительно, 196,4 млрд рублей, расходы ожидаются на уровне 212,2 млрд. Это позволит, по мнению депутатов, направить дополнительные средства на ликвидацию последствий ЧС. Рассмотрев законопроект сразу в трех чтениях, региональный парламент принял решение выделить 2,5 млрд рублей на социальные выплаты пострадавшим от паводка.

Как заявил спикер ЗС Сергей Сокол, поправки приняты в интересах людей, пострадавших от масштабного наводнения. Он подчеркнул также, что парламент будет "контролировать доведение средств до муниципальных образований и процесс их освоения".

Кроме того, депутаты ЗС выступили за проведение еще одной корректировки бюджета в 2019 году. Они намерены изыскать средства для поддержки муниципальных образований и для предприятий, пострадавших в результате наводнения.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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