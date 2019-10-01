В Приангарье пострадавшим от паводка выделят еще 2,5 млрд рублей

Территории Иркутской области, пострадавшие от паводка, получат дополнительно 2,5 млрд рублей из регионального бюджета. Решение об этом было принято на 21 сессии Законодательного Собрания по итогам принятия изменений в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Отмечается, что поступления в бюджет Иркутской области вырастут и составят, предположительно, 196,4 млрд рублей, расходы ожидаются на уровне 212,2 млрд. Это позволит, по мнению депутатов, направить дополнительные средства на ликвидацию последствий ЧС. Рассмотрев законопроект сразу в трех чтениях, региональный парламент принял решение выделить 2,5 млрд рублей на социальные выплаты пострадавшим от паводка.

Как заявил спикер ЗС Сергей Сокол, поправки приняты в интересах людей, пострадавших от масштабного наводнения. Он подчеркнул также, что парламент будет "контролировать доведение средств до муниципальных образований и процесс их освоения".

Кроме того, депутаты ЗС выступили за проведение еще одной корректировки бюджета в 2019 году. Они намерены изыскать средства для поддержки муниципальных образований и для предприятий, пострадавших в результате наводнения.