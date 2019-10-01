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01.10.2019 15:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Валентина Матвиенко поздравила жителей Прибайкалья с Днем области

Текст: Иван Шульгин
На имя Губернатора Иркутской области Сергея Левченко поступило письмо от Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. Спикер российского сената поздравляет главу региона и всех жителей Прибайкалья с Днем области.

"Сегодня Иркутская область динамично развивается, - отмечается в послании. - Мощный промышленный комплекс, прежде всего лесной, а также близость к перспективным рынкам сбыта продукции Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечивают высокий инвестиционный потенциал области".

Эти слова Председателя Совета Федерации подтверждаются фактами. Так, политика правительства Иркутской области в лесной отрасли все четыре года, что Сергей Левченко является главой региона, направлена на наведение порядка в данной сфере. В результате планомерной работы идет рост налоговой отдачи: с 3,4 млрд рублей в 2015 году налоговые поступления в консолидированный бюджет области от лесной отрасли увеличились до 10,3 млрд в 2018 году.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области
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Изменилась в положительную сторону и ситуация с поступлениями платежей за использование лесов Иркутской области в бюджетную систему Российской Федерации. В 2015 году объем таких платежей составил в общей сложности около 1,6 млрд рублей (1,3 млрд рублей - в федеральный бюджет, 229,3 млн - в областной). В прошлом году в бюджетную систему РФ было перечислено уже 4,3 млрд рублей ( 2,6 млрд - в федеральную казну, 1,7 млрд - в областную).

В прошлом году регион установил абсолютный рекорд в России: незаконные рубки древесины сократились в Приангарье на 48,4%, с 1 103,8 тыс. м3 в 2017 году до 569,8 тыс. м3. Тенденция к снижению объемов незаконной заготовки леса прослеживается и в текущем году.

Реализация на территории области пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины делает воровство леса экономически невыгодным. Отмечается повсеместное сокращение нелегальных пунктов переработки древесины, одновременно увеличивается ее переработка, в том числе глубокая, на предприятиях добросовестных пользователей. И, как результат, снижаются объемы экспорта необработанного "кругляка": в 2015 году из региона за рубеж было вывезено 3,9 млн м3 такого леса, в 2016 - 4 млн м3, а в 2018 - 3,1 млн м3.

Конечной целью регионального проекта "Сохранение лесов", реализуемого министерством лесного комплекса Иркутской области, является 100-процентное соотношение объемов лесовосстановления к объемам лесозаготовки. Этого результата планируется достичь к 2024 году.

В заключение своего письма Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Иркутская область будет и впредь вносить весомый вклад в решение общенациональных задач, способствовать российской государственности, а также пожелала жителям региона добра, мира и новых достижений на благо России.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"

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