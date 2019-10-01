Свыше 300 юношей и девушек из 20 стран стали участниками первого Форума молодых соотечественников, который завершился в Дагестане в минувшую пятницу. Они смогли познакомиться с культурой и историей народов республики, а также экономическим и туристическим потенциалом региона. Здесь также состоялось обсуждение инвестиционных проектов, предложенных этническими дагестанцами и местными предпринимателями.

Глава РД Владимир Васильев отметил, что регион становится важнейшим центром притяжения деловых и культурных контактов молодежного сообщества со всего мира.

- Сегодня дагестанцы живут почти в 40 странах мира, и они хранят в своем сердце любовь к своей земле - Дагестану. Мы помним о них - ведется постоянный обмен делегациями и деловыми миссиями. У Дагестана налажены побратимские связи с 17 регионами зарубежных стран. Причем связи не декларативные, а наполнены жизнью и реальными делами, - заявил Владимир Васильев.

Например, гражданин Казахстана построил спортивный комплекс и медицинский центр "Самур" в Ахтынском районе. Здесь же и в Хивском районе появился ряд новых предприятий, были построены детские сады. Предприниматель из Турции Али Абдуллаев приехал на форум в Махачкалу, чтобы обсудить проект создания в республике мебельной фабрики.

- В Турции наша продукция, изготовленная в этническом стиле и украшенная традиционным дагестанским орнаментом, в 2018 году признана лучшей. Предприятие развивается, поэтому мы намерены открыть фабрику в Дагестане. Сейчас ищем площадку для строительства, решаем организационные вопросы, - сказал бизнесмен. По словам Абдуллаева, предстоит решить и кадровый вопрос - организовать обучение будущих сотрудников для работы на новом оборудовании. Первыми учениками станут около 80 человек.

А представители Казахстана, Иордании и Азербайджана намерены инвестировать в развитие туристической отрасли, которая в последнее время в Дагестане стремительно развивается. По словам министра по туризму и народным художественным промыслам республики Расула Ибрагимова, в прошлом году регион посетило 678 тысяч туристов, а в 2019-м поток гостей вырастет минимум на треть. Большое число туристов принимает Дербент, где они обязательно посещают Джума-мечеть, которая построена в 733 году (она считается одним из основных мест, откуда началось распространение ислама в России). У гостей также востребованы маршруты в древние селения: Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль и Корода (Гунибский район). В среднем, как уточнил министр, один турист в Махачкале тратит 2,5 тысячи рублей в сутки.

Член турецкой делегации Зафер Язиджигиль особо отметил уникальные природные условия Казбековского района.

"Я буквально очарован природой этого края. Учитывая поддержку, которую оказывает этой отрасли руководство республики, Дагестан в скором времени может стать центром туризма на Северном Кавказе", - считает Зафер Язиджигиль.

Предприниматели Дагестана, в свою очередь, планируют организовать поставки своей продукции за рубеж. К примеру, турецкую делегацию на форуме заинтересовал томатный сок производства махачкалинского завода безалкогольных напитков и соков "Ириб".

- Рассматриваем возможность поставок в Турцию, тем более что принято решение о расширении производства - в дополнение к махачкалинскому заводу уже строим новое предприятие в Каспийске. Если в 2018 году мы произвели девять миллионов бутылок натурального сока, то в 2020-м будем выпускать уже около 30 миллионов бутылок", - отметил представитель компании Юсуп Хапизов.

Тем временем

На Форуме молодых соотечественников предметно обсуждались и вопросы поставок в Иран продукции животноводства - баранины, меда, а также расширения производства полуфабрикатов халяль, сувениров и народных промыслов.