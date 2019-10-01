Малгобекское предприятие вдвое увеличит производство черешни

Сельскохозяйственное предприятие Малгобека планирует вдвое увеличить площадь своих черешневых садов. Сегодня под выращивание черешни в хозяйстве занято 42 гектара, а будет почти 73.

Земельный участок под посадку саженцев подготовлен, решен вопрос с поливом деревьев. Садоводы рассчитывают посадить их в ноябре.

В "АлмавитФруте" выращивают один сорт черешни - крупноплодную. Считается, что при правильном уходе от нее можно ожидать хорошего урожая.

Предприятие занялось выращиванием ягоды сравнительно недавно - с прошлого года, посадив более 35 с половиной тысяч саженцев, которые отлично прижились. Уход за ними - самый современный, с использованием многоуровневой системы капельного орошения.

- За час система дает каждому дереву около полутора литров воды, забор которой сначала идет из Алханчуртского оросительного канала, потом поступает на фильтрационную станцию, где она очищается, и только после этого ее получает растение, - рассказали в хозяйстве.

Кроме того, предприятие оснащено сельскохозяйственной техникой итальянского производства, к примеру, ветви деревьев после обрезки малгобекские садоводы измельчают с помощью специальной косилки и используют их потом для удобрения почвы.

В следующем году малгобекская черешня даст первый урожай.