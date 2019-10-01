Названы имена суперфиналистов конкурса "Учитель года России-2019"

Спеть песню о генетике и фотосинтезе? Провести невероятный химический эксперимент, дать мастер-класс по игровому программированию и устроить "педагогическое чаепитие" для родителей? На конкурсе "Учитель года России - 2019" можно было увидеть и не такое: креатив участников просто "зашкаливал". Многим из них нет еще и 30-ти, но их обожают дети, им доверяют мамы и папы.

Федеральный этап главного педагогического конкурса страны прошел в этом году в городе Грозный Чеченской Республики. В течение двух недель 85 учителей из всех регионов России проводили открытые уроки, спортивные, культурные занятия с детьми. Плюс - показывали мастер-классы для коллег, защищали свой образовательный проект.

Вся эта "активность" проходила на базе двух образовательных организаций: в гимназии №14 и Математической школе №1 имени Х.И. Ибрагимова. Грозненские школьники - улыбчивые, активные и очень старательные. Тянули руку, работали в команде ...

"Всегда интересно проверить свои силы, посмотреть, смогу ли я работать с абсолютно незнакомыми детьми, справлюсь ли с ситуацией, где каждую секунду придется принимать решение, - говорит лауреат конкурса из Волгограда, учитель русского языка и литературы Лариса Арачашвили. - На внеурочном занятии мы с ребятами разбирали точку. Для многих это просто пунктуационный знак. А я спросила, какая связь между точкой и пуантами? На французском слово "пуан" значит "точка". И балерина, когда встает на носочки, как будто ставит точку. Затем мы с ребятами пришли к такому направлению в искусстве, как пуантилизм. И сделали проект по трем художникам-пуантилистам".

Лариса Арачашвили вошла в пятерку суперфиналистов конкурса. Вместе с ней призерами стали учитель французского языка из Санкт-Петербурга Марина Зезкова, учитель географии из Подольска Московской области Павел Красновид, учитель биологии из Казани Наиль Мирсаитов, учитель химии из Саратова Вероника Романова.

Корреспондент "РГ" поговорил с каждым из "великолепной пятерки". Что их объединяет? Они не любят ставить двойки, задают творческую "домашку", не запрещают мобильники, а используют их на уроках. А вот по-поводу ЕГЭ мнения разделились: одних педагогов все устраивает, другие считают, что неплохо бы сделать экзамен не таким "стрессовым" для детей.

"Какое домашнее задание задаю я? Снять видеоролик, сочинить песню - можно даже про генетику. Почему нет? Без доли юмора генетические задачки 10-классникам сложно воспринимать, - говорит учитель биологии из Казани Наиль Мирсаитов. - У меня есть своя разработка - "Антиконтрольная работа". Я сам составляю нестандартное задание. Например, схему фотосинтеза с пропущенными элементами. И ребята могут использовать любые источники информации, чтобы задачку решить. Вот здесь они могут развернуться, показать умение быстро и качественно пользоваться Интранетом. Это, пожалуй, самое интересное для них".

Теперь призеров конкурса ждет третий очный тур, который пройдет в Москве. В столице каждый из педагогов прочитает публичную лекцию. Затем состоится серьезный разговор с министром просвещения Ольгой Васильевой. Тема? Очень актуальная: "Воспитание в школе в условиях современных вызовов".

4 октября в Государственном Кремлевском дворце назовут абсолютного победителя конкурса "Учитель года России - 2019". Он получит главный приз - большого хрустального пеликана.

Комментарий:

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий:

"Я 25 лет возглавляю "Большое жюри" конкурса. Как он изменился за это время? Организация проходит на высоком уровне и направлена в том числе на регионы: на конкурс сегодня попадают действительно сильные и активные учителя из разных уголков страны. При этом участники стали гораздо моложе: как правило, это педагоги со стажем работы 6-8 лет. Они полны энергии, надежд, полны идей о том, как сделать образование лучше. В совершенстве владеют всеми современными видами коммуникации, между ними и их учениками нет барьеров.

Что важно? В этом году очные испытания проходили в Грозном Чеченской Республики на высочайшем уровне. Прекрасная организация, атмосфера удивительного гостеприимства, по-настоящему теплое отношение к участникам конкурса как со стороны "принимающей" школы, ее педагогов, так и всего чеченского общества. И я думаю, что другие города, где конкурс будет проходить потом, обязательно должны этот опыт посмотреть".

Справка "РГ"

Конкурсу "Учитель года России" в этом году исполнилось 30 лет. Его сегодняшние учредители - Минпросвещения, "Учительская газета" и Общероссийский Профсоюз образования. Кроме того, в этом году "Российская газета" стала официальным информационным партнером конкурса.