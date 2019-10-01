Ремесленники Ингушетии соберутся в "Городе мастеров"

Ингушская ассоциация ремесленников создаст в республике площадку для развития ремесленных навыков и популяризации туризма.

Житель региона Адам Галаев, которому принадлежит эта идея, представил на нынешнем молодежном форуме "Машук" свой проект и победил, получив грант на реализацию задуманного. На создание "Города мастеров" в Ингушетии выделен один миллион рублей.

- Он станет не только площадкой, где смогут трудиться те, кто занимается ремесленничеством, но также местом обучения ремесленному делу школьников и студентов, а, кроме того, нас смогут посещать туристы, думаю, им будет очень интересно посмотреть на народные умения ингушей, - рассказал автор проекта, председатель ассоциации ремесленников Ингушетии Адам Галаев.

В "Городе мастеров" будут открыты мастерские, оборудованные различными станками, - ткацкими, гончарными и другими. Также в нем запланирована кузница.

Умельцы будут давать школьникам и студентам мастер-классы.

- Из ребят, интересующихся конкретными ремеслами, создадим специальные группы, в которых они смогут заниматься на постоянной основе и учиться творчеству, - пояснил победитель "Машука".