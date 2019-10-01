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01.10.2019 17:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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В Чечне предложили запретить продажу электронных сигарет
Текст: Анна Юркова (Чеченская Республика)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 219(7977)
В Чечне готовы запретить ввоз и торговлю на территории республики электронных сигарет. С такой инициативой на днях выступил глава республики Рамзан Кадыров во время выступления на совещании в правительстве, посвященном вопросам охраны здоровья населения.

Купить "курительный гаджет", например, в Грозном сегодня не составляет особого труда. В интернете можно отыскать не только адреса нужных магазинов, но и заказать принадлежности прямо с доставкой на дом. Получающие громадную прибыль от своей деятельности производители и продавцы этого товара позиционируют электронные сигареты как "эффективный способ бросить курить", ссылаясь на то, что прибор якобы не выделяет продуктов горения, да и "пахнет приятно".

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
На вейпы и электронные сигареты вводятся акцизы

Однако медики доказательно развенчивают эти рекламные уловки. Ведь вейпы, по словам специалистов, содержат никотин и также вызывают привыкание, тем самым вовлекая новых людей в табачную зависимость. Кроме того, без строгого контроля изготовители могут подмешивать в курительный аэрозоль опасные для здоровья токсичные вещества, к примеру, гликоли, альдегиды, летучие органические вещества (ЛОВ), полициклический ароматический углеводород - все это канцерогены, которые провоцируют рак.

- Эта пагубная привычка стала стремительно распространяться среди молодежи. Вейпы попали под запрет во многих странах мира. Зафиксированы случаи летального исхода в результате их длительного употребления. Мы потеряли слишком много людей в ходе двух военных кампаний и не можем позволить, чтобы молодое поколение гибло из-за приема сомнительных курительных смесей, вейпов, стероидных препаратов, а также потенциально опасных психоактивных веществ. Министерство здравоохранения региона уже бьет тревогу по этому поводу. В результате этого я предлагаю запретить на территории Чеченской Республики торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет, - сказал глава региона.

Вейпы содержат никотин и вовлекают все новых людей в табачную зависимость

Сигареты с так называемым "водяным паром" появились в России примерно шесть лет назад. И их популярность сравнима с кругами от брошенного камня в воду. Так, если в 2016 году распространенность вейпов составляла 3,5 процента, то спустя всего год, по данным Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, - уже девять, то есть в три раза больше.

Фото: istock
Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам

Обеспокоенные вредом электронных сигарет, отдельные регионы стали ограничивать сбыт вейп-девайсов. Первыми в России продажу несовершеннолетним курительных смесей запретили в Вологодской и Пензенской областях. Затем ограничения ввели в Оренбургской области, в Санкт-Петербурге, Удмуртии и Бурятии. А в 2019 году к ним добавились Москва, Астраханская и Ростовская области, а в сентябре - Камчатка.

Штрафы оказались серьезными - если продавец может заплатить три - пять тысяч рублей, то для юридических лиц в некоторых регионах он достигает 200 тысяч. Закон не только запрещает продажу электронных сигарет подросткам, но и ограничивает список общественных мест для курения. Под запретом детские, образовательные и медицинские организации, спортивные объекты, а также общественный транспорт, лифты, подъезды многоквартирных домов, детские площадки и пляжи.

Справка "РГ"

С первого января 2020 года в России будут взимать акциз на все электронные сигареты. Пока что этот косвенный налог берут только с продажи одноразовых изделий. В текущем году ставка равнялась 48 рублям за штуку. Кроме того, впервые вводится акциз на устройства для нагревания табака.

Между тем

Острая дискуссия о последствиях курения и необходимости регулирования рынка электронных сигарет сейчас разворачивается в США. В прошлом месяце в стране был зафиксирован первый случай смерти, предположительно вызванной вейпингом. А за три следующие недели число жертв новомодной привычки возросло до шести. Об очередном летальном исходе на днях сообщили власти штата Канзас, не говоря уже о том, что минимум еще 450 человек по всей Америке госпитализированы с тяжелыми поражениями легких, которые, как все больше уверены медики, спровоцированы именно многолетним курением электронных устройств. Эксперты бьют тревогу по поводу их широкого распространения в образовательных учреждениях. А подростки в шутку называют школные туалеты Juul rooms, то есть буквально "вейп-комнатки".

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