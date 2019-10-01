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01.10.2019 14:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане фельдшер попала под суд за фальшивый диплом

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане экс-заведующая фельдшерским пунктом в Чародинском районе предстанет перед судом по обвинению в использовании поддельного диплома при трудоустройстве.

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Как сообщает пресс-служба СК региона, в 1996 году женщина приобрела у неизвестного диплом базового медицинского колледжа. В документ были занесены заведомо ложные сведения о том, что она имеет среднее профессиональное образование по квалификации "Фельдшер" по специальности "Лечебное дело".

В 2013 году женщина предоставила указанный подложный диплом в отдел кадров Чародинской центральной районной больницы, на основании которого была назначена на должность заведующей фельдшерским пунктом. Теперь лжефельдшеру грозит до одного года лишения свободы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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