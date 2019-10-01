В Дагестане фельдшер попала под суд за фальшивый диплом

В Дагестане экс-заведующая фельдшерским пунктом в Чародинском районе предстанет перед судом по обвинению в использовании поддельного диплома при трудоустройстве.

Как сообщает пресс-служба СК региона, в 1996 году женщина приобрела у неизвестного диплом базового медицинского колледжа. В документ были занесены заведомо ложные сведения о том, что она имеет среднее профессиональное образование по квалификации "Фельдшер" по специальности "Лечебное дело".

В 2013 году женщина предоставила указанный подложный диплом в отдел кадров Чародинской центральной районной больницы, на основании которого была назначена на должность заведующей фельдшерским пунктом. Теперь лжефельдшеру грозит до одного года лишения свободы.