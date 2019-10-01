Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" на территории Северной Осетии. Об этом председатель правительства сообщил на встрече в Москве с главой РСО - Алания Вячеславом Битаровым.

По словам руководителя региона, открытие современного горнолыжного курорта позволит создать более трех тысяч рабочих мест, увеличить налоговые отчисления и привлечет тысячи туристов.

Этот объект начали строить еще в 2010 году, но через шесть лет из-за финансовых проблем заморозили. К этому времени в него было вложено около 2,2 миллиарда рублей.

В 2019 году новый глава республики представил правительству страны проект развития "Мамисона" в измененной редакции, и вот теперь он одобрен.

Как рассказали в Агентстве развития РСО - Алания, с момента остановки работ кардинальным образом поменялось видение того, каким должен быть "Мамисон". Поначалу его строили с расчетом на прием единовременно 28 тысяч человек (стремление к гигантизму сразу вызывало недоумение экспертов), но сейчас горнолыжный курорт планируется возвести с возможностью размещения 3,5 тысячи туристов. А если понадобится, в дальнейшем можно построить новые отели и инфраструктуру.

Туристы получат в свое распоряжение 35 горнолыжных трасс общей протяженностью 50 километров

На подготовку проекта, в которой участвовали специалисты Кабинета министров РСО - Алания и министерства РФ по делам Северного Кавказа, в нынешнем году из федерального бюджета было выделено 100 миллионов рублей. А общая сумма, которая требуется для создания "Мамисона", составляет 7,5 миллиарда рублей.

"Мамисон" действительно обладает рядом уникальных характеристик, которые могут превратить его в один из самых востребованных курортов Северного Кавказа. Он расположен всего в 95 километрах от Владикавказа, туристы получат в свое распоряжение 35 горнолыжных трасс общей протяженностью 50 километров с перепадом высот в 1132 метра (нижняя точка находится на высоте 2040 метров над уровнем моря, верхняя - 3172).

Отметим, что до 2016 года в этих местах уже проложили большую часть автодороги к курорту; электроподстанцию и две высоковольтные ЛЭП, водопровод. А еще создали Особую экономическую зону (ОЭЗ) площадью 40 тысяч гектаров.

- После возвращения курорту статуса ОЭЗ необходимо достроить инфраструктуру и возвести три отеля, создать сеть канатных дорог общей протяженностью 12,9 километра, - рассказал руководитель проекта "Мамисон" Агентства развития РСО - Алания Олег Карсанов. - Также появятся здание поисково-спасательной службы, полицейский участок, фельдшерско-акушерский пункт и вертолетная площадка.

Прямая речь

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:

- Мы некоторое время назад обсуждали отдельные вопросы, связанные с развитием Северной Осетии. В частности, говорили о создании особой экономической зоны туризма на территории одного из муниципальных образований - Алагирского района республики - туристско-рекреационного кластера "Мамисон". Я такое постановление правительства подписал, и оно вступает в силу. Соответственно можно работать по всем правилам, касающимся особых экономических зон, для того, чтобы завершить работу по созданию этого туристического объекта. Надеюсь, мы получим еще один хороший туристический горнолыжный объект.