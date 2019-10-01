Во Владикавказе состоялся Всероссийский фестиваль осетинских пирогов. Это мероприятие проводится уже в шестой раз, но подобный статус оно получило только в нынешнем году. Между тем вокруг самих осетинских пирогов - самого популярного блюда, а еще и доходного бизнеса - разгораются нешуточные баталии, которые вышли далеко за пределы республики. Дело в том, что использование этого бренда сулит многомиллионные прибыли, поэтому отхватить свой кусок дорогого во всех смыслах пирога спешат предприниматели из разных регионов страны.

Сам же фестиваль, организованный мэрией и Владикавказским торгово-экономическим техникумом, приобрел большой размах - его посетило более шести тысяч человек, были даже гости из Турции. Кроме дегустации любимых блюд любой желающий мог под руководством опытных кулинаров сам испечь пирог и тут же угостить им друзей.

- На мой взгляд, уникальность этого события в том, что на одной площадке собирается вся республика: предприниматели, фермеры, преподаватели и студенты вузов, местные жители. Они приходят не только отдохнуть, но и узнать что-то новое об осетинских кулинарных традициях, - говорит руководитель техникума и один из организаторов мероприятия Валерий Абиев.

По словам экспертов, именно приобретение фестивалем федерального статуса даст толчок тому, чтобы специально созданный союз предпринимателей республики (он назван "Алания продукт") наконец-то получил патент на бренд "Осетинские пироги". По уставу в организацию могут входить только те бизнесмены, которые работают на территории Северной Осетии. Речь идет в первую очередь о лицензии на производство продукта с закрепленным наименованием места происхождения товара.

В Союз производителей "Алания продукт" вошло уже восемь компаний, но данный список, вероятно, будет стремительно расширяться. Здесь занимаются подготовкой документации, необходимых условий и требований для регистрации бренда "Осетинские пироги".

За бренд "Осетинские пироги" развернется жесткая схватка из-за конфликта интересов бизнесменов РСО - Алания и предпринимателей других субъектов

- Создание продуктов с закрепленным наименованием места происхождения товара - это часть федеральной политики, направленной на популяризацию и защиту региональных брендов, - поясняет омбудсмен по защите прав предпринимателей Северной Осетии Тимур Медоев. - Примеры существования таких продуктов в России есть, и они хорошо известны: "Вологодское масло", "Тульский пряник" и "Адыгейский сыр". В РСО - Алания предприниматели уже пытались получить патент на бренд "Осетинские пироги", которые являются традиционным национальным блюдом. Для этого требуется заключение минсельхоза России. Однако с его выдачей возникли сложности. Дело в том, что сами по себе осетинские пироги стали массовым продуктом, который успешно производят во многих регионах. Соответственно предприниматели данных территорий выступают против создания закрепленного наименования места происхождения товара, потому что в таком случае они не смогут им пользоваться. Мы же считаем, что этот бренд должен принадлежать именно Северной Осетии. И его получение позволит не только увеличить выпуск такой продукции, но и приведет к росту гастрономического туризма.

Специалисты уверены, что за обладание брендом "Осетинские пироги" развернется жесткая схватка, поскольку явно просматривается конфликт интересов между бизнесменами РСО - Алания и предпринимателями других субъектов, где национальное блюдо республики стало сегодня весьма популярным у местных жителей.

Стоит отметить, что РСО - Алания уже практически одобрила патенты на другие, хотя и менее востребованные бренды - "Осетинский сыр" и "Осетинское пиво". Их получение, понятно, вызвало меньше проблем. Однако при дележе бренда "Осетинские пироги" невольно напрашивается аналогия с "Адыгейским сыром", где после долгих споров и судебных разбирательств бренд все же остался за Республикой Адыгея, принося ей миллионные прибыли.

Мнение

Руслан Цагараев, руководитель Союза производителей "Алания продукт":

- Мы пошли по пути Адыгеи, где недавно был зарегистрирован бренд "Адыгейский сыр". В результате республика из соседнего федерального округа получила право на производство продуктов именно с закрепленным наименованием места происхождения товара. Сейчас при нашем участии разрабатываются ГОСТы производства осетинских пирогов - это национальное блюдо имеет многовековую историю, а никаких правил по его изготовлению никогда не создавалось. В скором времени этот пробел будет ликвидирован, и до конца года мы планируем подать заявку на получение бренда.

Прямая речь

- Осетинске пироги для аланов наполнены массой символов, - рассказал корреспонденту "РГ" член координационного совета общественного движения "Высший совет осетин" Руслан Дзодзиев. - Рецепт знаменитых пирогов появился примерно 600 лет назад, когда практически сформировалась культура осетин-аланов. На все праздничные события (дни рождения, встречу гостей, дружеские застолья) сегодня принято приносить три пирога. Есть несколько объяснений этому. Одно из самых распространенных - пироги олицетворяют три мира: верхний, где находятся небожители, в среднем живут обычные люди, а нижний предназначен для "темных сил". Нередко приводится и такая версия: если поставить три пирога на традиционный круглый осетинский стол фынг, то они становятся похожи на знаменитое "Знамя Мира" Николая Рериха - три круга в окружности, что означает прошлое, настоящее и будущее в кольце вечности. Сейчас три пирога стали для многих обычным блюдом, но изначально у него был сакральный смысл - ставя пироги на стол, человек стремился сохранить гармонию в окружающем мире.