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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе проверят видео с брошенным на улице больным

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставрополе разгорается скандал после того, как в Сети появилось видео, на котором пожилого мужчину выгружают на улицу из автомобиля "скорой помощи". Обстоятельства этого случая сейчас выясняют в полиции, сообщили корреспонденту "РГ" в правоохранительном ведомстве региона.

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Запись с камеры видеонаблюдения, которая была установлена во дворе жилого дома, запечатлела момент, на котором видно, как из машины "скорой" выгружают пожилого мужчину, который с трудом передвигается. Следом из автомобиля вытаскивают и его вещи, которые кладут рядом с ним на скамейку.

"Скорая привезла мужчину-инвалида. У него инсульт. Ему 62 года. Привезли его вообще не по адресу. Самостоятельно он передвигаться и обслуживать себя не может", - говорит очевидец этого события, опубликовавший видео в социальных сетях.

В пресс-службе МВД по Ставрополью заявили, что полиция уже проверяет обстоятельства этого случая. Также на запись камеры отреагировали в минздраве края.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край РГ-Видео
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