ГИБДД Петербурга проверит парковку "Mercedes Боярского" на встречке

Петербуржцы и гости города стали свидетелями хамской парковки в центре города. Автомобиль Mercedes поставили на встречной полосе прямо на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной, а рядом с машиной находился мужчина, похожий на всенародно любимого артиста Михаила Боярского, сообщает ТАСС.

Фотография с припаркованным Mercedes быстро облетела социальные сети. По данным ТАСС, снимок внимательно изучают и в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас ведомство начало проверку по факту размещенного материала. Специалистам предстоит проверить подлинность снимка и установить владельца элитного автомобиля.