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01.10.2019 17:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградец зарезал мешавшего ему спать собутыльника

Текст: Евгений Малышев (Калининград)

Житель Калининграда зарезал своего приятеля, бормотавшего во сне и мешавшего отдыхать после возлияний. Скрыть следы преступления ему помогали остальные участники застолья.

Как сообщает Управление Следственного комитета по Калининградской области, преступление произошло 19 сентября на территории садового некоммерческого партнерства "Железнодорожник" областного центра. Следствие предполагает, что вечером этого дня компания, состоящая из подозреваемого, его сожительницы и двух приятелей, устроила посиделки со спиртным во дворе частного дома. В результате собутыльники почувствовали себя уставшими и отправились спать, но желанный сон пришел не ко всем.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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Жертва - пятидесятилетний мужчина - начал бормотать во сне и это не понравилось подозреваемому. Следователи пришли к выводу, что тот в целях установления тишины нанес бормочущему знакомому удар раскладным ножом, после чего снова отправился спать. Наутро, увидев в одной комнате с собой труп, подозреваемый решил спрятать его в колодец, прикрыв старой одеждой.

Силовики также пришли к выводу, что в осуществлении преступного замысла калининградцу помогали сожительница и оставшийся в живых участник пьянки. В результате труп в колодце был обнаружен спустя лишь десять дней.

Подозреваемый признался в содеянном. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Следствие намеревается направить в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, действиям его соучастников будет дана соответствующая правовая оценка.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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