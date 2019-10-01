В Карелии начался новый отопительный сезон. Однако республика так и не справилась с долгами за прошлый. На сегодняшний день задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет более 1,7 миллиарда рублей.

Невыплаты зафиксированы во всех муниципалитетах. Например, в Сегежском районе это 175,6 миллиона, из них за отопление - 125,3. А в Лоухском районе общая задолженность за ЖКУ составляет 78,3 миллиона рублей, за отопление - 55,7. Общий уровень собираемости платежей в двух районах - 88 процентов.

Чиновники заявляют, что держат ситуацию под контролем: для снижения задолженности потребителей создали рабочие группы, в которые вошли представители органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, расчетных центров, УФССП.

Разработали также и планы по взысканию просроченной задолженности, в отношении должников ведут претензионно-исковую работу. Но, судя по статистике, меры не дают весомых результатов. За два летних месяца долги уменьшились всего на 2,8 процента.

Есть "лидеры" по коммунальным долгам. В Медвежьегорском районе выявили более 280 жилых зданий, собственники которых задолжали порядка 11 миллионов рублей, также обнаружены незаселенные квартиры. В Беломорском районе ведется судебно-исковая работа по установленным 214 адресатам, с которых планируют взыскать 22 миллиона рублей. Особо злостных неплательщиков планируют даже выселить.

Но проблемы нового отопительного сезона не ограничиваются огромными долгами. Как оказалось, нет и нормативного запаса топлива. По мазуту он создан на 51,4 процента, по "дизелю" - на 33,3. И основная причина - в недоверии поставщиков.

Проблемы не ограничиваются огромными долгами, нет и нормативного запаса топлива

- Вовремя были объявлены конкурсные процедуры по закупке топлива. Но наше предприятие столкнулось со сложностями из-за долга предыдущей теплоснабжающей компании. С учетом субсидии на формирование общего нормативного запаса топлива мы планировали закупить мазут за 22 тысячи рублей за тонну. Но из-за недоверия поставщиков предприятие "проторговалось" - цена даже с учетом субсидии составила 26 тысяч рублей, - отметил Станислав Хазанович, директор новой теплоснабжающей компании, обслуживающей несколько районов Карелии.

Кроме того, из 323 объектов теплоснабжения не готовы 50 котельных, из которых 38 - в зоне ответственности двух организаций. В поселке Рабочеостровский Кемского района все никак не могут перестроить теплопункт. Этим занимаются с прошлого года. Здесь уже начали монтировать котлы, но само здание до сих пор стоит без крыши.

Так или иначе, на последнем заседании правительства республики заявлено, что обновленная котельная обеспечит более надежное теплоснабжение и в квартирах станет теплее по сравнению с предыдущими сезонами. К тому же новые котлы будут работать на угле - наиболее экономичном виде топлива.

В республике идет и оптимизация схемы теплоснабжения. Так, в Пудоже завершаются работы по закрытию убыточной котельной N 17. Нагрузку передадут на котельную N 18. В планах закрытие котельной N 8 с передачей участка котельной N 1. Котлы уже закупили, площадку подготовили.

Особое внимание - проблемному теплопункту в Суоярви. Накануне в городе даже объявили режим повышенной готовности из-за возможного возникновения ЧС.

Котельная, которая отапливает 80 процентов зданий Суоярви, в том числе два детских сада, школу и поликлинику, оказалась недоукомплектованной из-за нехватки оборотных средств. Потребители до сих пор не погасили огромные долги. Руководство Карелии предложило собственнику теплоснабжающей организации передать ее в аренду с возможностью последующего выкупа. Пока окончательного решения так и не приняли.

Как у соседей

В Республике Коми долги коммунальных организаций превысили 2,3 миллиарда рублей. Как сообщила руководитель энергосбытовой компании Елена Борисова, невыплаты за тепловую энергию составили 853 миллиона рублей, полтора миллиарда - за электричество. Из-за огромных долгов ресурсоснабжающая организация лишается основного источника финансирования - денег может не хватить на необходимые ремонты, реконструкцию, заработную плату, покупку топлива. Неплатежи также ставят под угрозу подготовку коммунальной инфраструктуры территорий к зимним нагрузкам.