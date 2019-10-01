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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Одна. И не дома

Карельская пенсионерка проживает в заброшенном санатории без отопления
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
80-летняя пенсионерка из города Сортавала Римма Квашникова живет одна в заброшенном санатории "Ладога" без отопления и нормальных бытовых условий. Обитает здесь почти полвека и 46 лет стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Выиграла даже суд. Но все безрезультатно.

Римма Яковлевна работала в "Ладоге" поваром. И администрация санатория разрешила ей и некоторым другим семьям, которые тоже здесь трудились, жить на верхнем этаже одного из корпусов. Они занимали по комнате. Но в начале нового тысячелетия санаторий закрыли. Здание купил бизнесмен - как говорится, с обременением в виде жильцов. Ему поставили условие: или обеспечить людей благоустроенным жильем, или содержать площади в нормальном состоянии. Судя по всему, он не собирался делать ни того ни другого. Шесть семей в итоге съехали на съемные квартиры, и Римма Квашникова осталась совсем одна.

Фото: Фоторепродукция Юрия Снегирева
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Из-за радующей глаз обильной зелени вдруг выглядывает полуразрушенное, ободранное здание с пустыми глазницами окон. Несколько ступенек к входной двери, на которой висит никому не нужный почтовый ящик. Внутри каждый шаг откликается гулом. Обшарпанные стены создают жуткую картину, и только сохранившая надпись "Детское отделение" и разбросанные по полу медицинские документы с данными флюорографии возвращают в реальность. Но ощущение страха не уходит. А пенсионерка Квашникова живет именно здесь, ходит по этим лестницам.

В своей комнате она попыталась создать хоть какой-то уют. Но так как в здании нет отопления, везде в нем сырость и плесень. Летом еще ничего, зимой же Римме Яковлевне приходится включать сразу несколько обогревателей, чтобы согревать свое жилище. А потом отдавать за потребленное электричество половину пенсии. Кстати, коммунальные услуги она оплачивает регулярно.

А тут новая напасть. Владелец здания решил его продать. На нем уже красуется огромная надпись с предложением и номером телефона, и из него уже стали вывозить пригодные еще вещи - например, двери. Римма Яковлевна предложила владельцу оплачивать ей скромное благоустроенное жилье, но он отказал: нет денег.

Здание, в котором проживает пенсионерка, построили еще финны в 30-х годах прошлого столетия

В администрации Сортавальского района данный факт подтвердили. На момент решения суда Квашникова стояла в очереди под номером 42. Сейчас у нее 26-я позиция. Но столько свободных квартир муниципалитет сразу предоставить не может. Вся надежда на новую программу по переселению из аварийного фонда. Тогда очередь будет продвигаться быстрее.

После того как о 80-летней одинокой пенсионерке рассказали средства массовой информации, ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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- Пенсионерка стоит в очереди для получения жилья с 1973 года, и на основании постановления суда местная администрация должна была выделить ей жилье, пригодное для проживания. Однако чиновники до сих пор принятие решения "волокитят", - прокомментировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин поручил подчиненным детально разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, потребовав в кратчайшие сроки при наличии законных оснований дать правовую оценку действиям должностных лиц, причастных к нарушению прав граждан.

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