Корабли Балтийского флота отправились в поход в Индийский океан

Суда Балтийского флота вышли из калининградского порта Балтийск и отправились в Индийский океан. В дальнем походе принимают участие сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня", сообщает пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.

Мероприятие проходит в рамках плана международной деятельности Минобороны России. На борту находятся группы антитеррора соединения морской пехоты.

Во время похода отряд боевых судов Балтфлота впервые примет участие в морской части российско-индийских учений "ИНДРА-2019". В акватории Индийского океана учения пройдут с 10 по 19 декабря.

Справка "РГ"

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" оснащен современными образцами оружия. Среди них - противокорабельный ракетный комплекс "Уран", зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, радиолокационное и противолодочное вооружение. На корабле базируется палубный вертолет Ка-27. Автономность плавания составляет 30 суток.