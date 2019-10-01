"Лесозавод 25" признан "Промышленным лидером Архангельской области"

"Лесозавод 25", крупнейший лесопильный комплекс Северо-Запада, стал обладателем IV ежегодной премии газеты "Деловой Петербург" в номинации "Промышленный лидер Архангельской области". При определении победителей оргкомитет премии оценивал разные аспекты деятельности компаний. Предприятия ранжировали в том числе по таким критериям: объем налоговых платежей в бюджет, количество вновь созданных рабочих мест, инвестиции в расширение и модернизацию производства.

Рейтинг промышленных предприятий Северо-Запада был подготовлен совместно с экспертами Высшей школы экономики при поддержке аппарата полномочного представителя Президента в СЗФО. В его основе лежит анализ финансовых данных. Их получали как из открытых источников (система проверки контрагентов СПАРК), так и при анкетировании самих компаний.

- Эта награда - главным образом признание заслуг каждого сотрудника коллектива ЗАО "Лесозавод 25", который эффективно смог реализовать наш приоритетный инвестиционный проект, - отметил генеральный директор компании Дмитрий Крылов. - Уверен, что наша команда так же плодотворно выполнит все задачи по дальнейшему развитию, поставленные акционером предприятия.

"Лесозавод 25" прекрасно знают во всем мире. 99 процентов всех произведенных предприятием пиломатериалов экспортируется в страны Евросоюза, Ближнего Востока, большой объем продукции идет в Китай. Порядка 90 процентов всех произведенных пеллет закупают электростанции и оптовики в Бельгии, Дании и Нидерландах.

Недавно на предприятии был завершен приоритетный инвестиционный проект по строительству лесопильно-перерабатывающего комплекса. Он расположен в Маймаксанском округе Архангельска. Сейчас мощности трех участков "Лесозавода 25" позволяют ежегодно перерабатывать свыше 1,8 миллиона кубометров пиловочника. Общий объем инвестиций в проект составил около 4,4 миллиарда рублей.

Строительство лесопильно-перерабатывающего комплекса позволило создать порядка 600 рабочих мест

В конце 2014 года "Лесозавод 25" приобрел новую производственную площадку, на которой менее чем за четыре года установил самое современное оборудование. В частности, заработала австрийская линия по сортировке бревен, где предусмотрено 48 карманов для сортировки сырья. Сердцем нового комплекса стал современный лесопильный цех со станками нового поколения, профилирующей линией и линией сортировки сырых пиломатериалов. Важно, что современное оборудование позволяет производить пиломатериалы, которые требуются заказчику. Необходимые параметры задает оператор, линия способна перерабатывать бревна диаметром от 13 до 40 сантиметров.

Финальным этапом инвестиционного проекта стала установка линии по сортировке и пакетированию пиломатериалов. Также появился блок из сушильных камер, построено пять тоннелей для сушки тонких и средних пиломатериалов, 13 камер периодического действия для сушки пиломатериалов толстого сечения. Кроме того, создан навес для хранения сырых изделий, позволяющий размещать одновременно до пяти тысяч кубометров продукции.

В 2017 году инвестпроект "Лесозавода 25" получил статус приоритетного, что неудивительно, ведь строительство лесопильно-перерабатывающего комплекса позволило создать порядка 600 рабочих мест. Причем все они относятся к числу высокопроизводительных, ручной труд здесь не применяется. Линии роботизированы, за их работой следят операторы. Условия труда соответствуют самым высоким стандартам в отрасли.

С момента реализации проекта производственные мощности по распилу пиловочного сырья "Лесозавода 25" увеличились на 79 процентов, или 856 тысяч кубометров, годовой выпуск пиломатериалов вырос на 357 тысяч кубометров. Рост по технологической щепе составил 57 процентов (191 тысяча кубометров), по древесным гранулам - 202 процента (127 тысяч тонн).

На предприятии подчеркивают, что новый комплекс отвечает всем экологическим стандартам. Фактически организовано безотходное производство высококачественных материалов и биотоплива на основе глубокой переработки леса. В результате реализации проекта сброс неочищенных сточных вод в Маймаксу (это приток Северной Двины) полностью прекращен. Снизилось и количество выбросов твердых веществ в атмосферу, это связано с эффективной работой очистных сооружений.

И хотя реализацию приоритетного инвестпроекта по строительству лесопильно-перерабатывающего комплекса на "Лесозаводе 25" в Минпромторге РФ уже официально признали завершенной, на самом предприятии продолжается модернизация. Так, в этом году на новом участке "Лесозавода 25" установили дополнительную сушильную камеру непрерывного действия. Сейчас действует уже шесть таких камер, кроме того, работают 12 камер периодического действия. Также планируется установить дополнительные сушильные мощности на Цигломенском участке лесозавода. Ожидается, что с новым оборудованием в 2020 году "Лесозавод 25" выйдет на показатель два миллиона кубометров пиловочника.