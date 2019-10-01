Подрядчики сорвали программу по ускоренной замене лифтов в СЗФО

Сразу в двух регионах СЗФО подрядчики сорвали график модернизации лифтов. Еще ряд субъектов не вошли в программу по ускоренной замене подъемников, которую запустил Минстрой России. При этом проблема износа лифтового оборудования, как отмечают в федеральном Фонде содействия реформированию ЖКХ, характерна для всех российских регионов. Как решают ее в СЗФО, с чем связан срыв сроков?

В прошлом году все аукционы Фонда капитального ремонта Калининградской области на замену лифтов выиграл один из российских лифтостроительных заводов. Заказчик заключил с ним несколько договоров - подрядчик обязался установить 108 новых комплектов оборудования до ноября 2018-го. Однако монтаж 51 объекта затянулся. В течение нескольких месяцев люди с инвалидностью не могли выйти на улицу. Родители маленьких детей, проживающие на верхних этажах, отказывались от прогулок.

Как выяснилось, производитель лифтов привлек для выполнения монтажных работ субподрядчика, а тот не рассчитал свои силы. В начале 2019-го в регионе создали оперативный штаб, в который вошли представители депутатского корпуса, органов самоуправления, контролирующих организаций, регионального фонда капремонта и федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. На объектах установили камеры видеонаблюдения.

К концу лета лифты заработали во всех проблемных домах. Последние объекты - в подъездах, где было предусмотрено по два лифта и один из них уже запустили - ввели в эксплуатацию в сентябре.

- Завод выиграл контракты и на разработку проектно-сметной документации, и на поставку оборудования, и на монтажные работы, - рассказывает генеральный директор регионального фонда капремонта Оксана Астахова. - На всех этапах фиксировались просрочки. Подрядчику регулярно выставлялись претензии - он уже перечислил фонду более 10 миллионов рублей штрафов и неустоек.

В Ленинградской области, по информации федерального Фонда ЖКХ, в прошлом году должны были заменить 398 подъемников в 14 муниципалитетах. В 13 муниципальных образованиях программу завершили успешно. Однако жители города Сосновый Бор до сих пор живут без лифтов.

По словам руководителя комитета ЖКХ Ленинградской области Александра Тимкова, в этом муниципалитете планировалось заменить 200 лифтов. К концу августа 2019-го в эксплуатацию ввели 169 из них. Один подъемный механизм находился в процессе монтажа, 30 лифтам требовалось доукомплектование.

Региональные власти на встрече с жителями муниципалитета пояснили: конкурс и на поставку оборудования, и на его монтаж выиграл крупный лифтостроительный завод. Тот же поставщик, кстати, получил калининградские контракты. В качестве субподрядчиков производитель привлек в основном приезжих монтажников. Ленинградским компаниям, также претендовавшим на эту роль, досталась только четверть работ. В итоге в Сосновом Бору почти все лифты должны были монтировать фирмы, приехавшие из других регионов. Эти субподрядчики - как произошло и в Калининграде - не рассчитали свои силы.

В ситуацию вмешалась прокуратура Ленобласти. Надзорное ведомство выяснило: субподрядчик вывел из эксплуатации старые лифты, не имея достаточно ресурсов, чтобы заменить их на новые. Затем компания потребовала от заказчика исполнения финансовых обязательств. Получив деньги от Фонда капитального ремонта региона, субподрядчик продолжил бездействовать. Следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности".

Сейчас 30 проблемных лифтов передали другому субподрядчику. В сентябре начались подготовительные работы - завоз оборудования.

Проект по ускоренной замене лифтов федеральный Минстрой запустил в 2016 году - он стал составляющей частью региональных программ капитального ремонта. В СЗФО он реализуется, помимо Калининградской и Ленинградской областей, в Поморье, Заполярье и ряде других регионов. Несмотря на заминки, эксперты называют его очень актуальным. Регионы Северо-Запада, еще не присоединившиеся к проекту, должны активизироваться. Среди них отмечается, в частности, Псковская область.

Прямая речь

Игорь Шпектор, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам:

- Приезжая в тот или иной регион, я подробно разбираюсь в вопросах лифтового хозяйства и часто вижу такую ситуацию: региональная власть при проведении капремонта сначала делает фасады, а уже потом лифты. Считаю, что это в корне неверно! Необходимо заниматься вопросами безопасности граждан - это в первую очередь лифты и газоснабжение. Так, в Псковской области требуют замены 352 лифта, которые прошли свой срок службы - 25 лет.