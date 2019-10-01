Минфин РФ не намерен продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года. Такое заявление главы ведомства Антона Силуанова обнажило неготовность российских регионов к новым налоговым реалиям. Представители бизнес-сообществ и аппарата бизнес-омбудсмена надеются, что парламентарии узаконят отсрочку. И призывают использовать оставшееся время, чтобы адаптировать патентную и упрощенную системы налогообложения к нуждам бизнеса, применяющего ЕНВД. Что необходимо сделать на федеральном уровне, что могут изменить на местном уровне регионы СЗФО, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Аргументы за и против

Плательщиками единого налога на вмененный доход, введенного в 2000 году, являются мелкие игроки рынков торговли, общепита, услуг. Величина сбора зависит не от реальных доходов, а от количества работников, квадратных метров торговой площади или других статичных показателей. Справиться с расчетом и перечислением ЕНВД под силу даже людям, очень далеким от бухгалтерии. Отчасти именно поэтому налог заслужил такую любовь среди малого бизнеса. Другая причина - финансовая. Во многих случаях применять ЕНВД выгоднее, чем другие специальные налоговые режимы - патентную систему налогообложения (ПСН) и упрощенную систему налогообложения (УСН).

Эти же плюсы, впрочем, оборачиваются минусами: недобросовестные налогоплательщики используют ЕНВД для незаконной налоговой оптимизации, в том числе путем дробления бизнеса. Да и без незаконных схем компания может приносить миллионные прибыли, а налоговые платежи составят всего несколько десятков тысяч рублей. Недостаточный с точки зрения федерального центра уровень налогообложения плательщиков - одна из причин предстоящего отказа от ЕНВД. Еще один аргумент связан с внедрением цифровой инфраструктуры онлайн-касс, которая позволяет повсеместно высчитывать налоги с оборота.

И сторонники, и противники отмены ЕНВД ссылаются на пример Москвы, отказавшейся от этого налога еще в 2012 году. Бюджет тогда действительно прирос: годовой выигрыш составил 2,5 миллиарда рублей. Правда, эта сумма незначительна на фоне солидной доходной части столичного бюджета - 0,18 процента от всех налоговых поступлений и 5,9 процента от всех поступлений от спецрежимов. Кроме того, с рынка ушли около двух тысяч малых и средних компаний.

Есть еще один важный момент. Сравниться с Москвой по уровню рентабельности предприятий, доходам населения, производительности труда и так далее могут единичные субъекты РФ. В регионах Северо-Запада рентабельность бизнеса, применяющего ЕНВД, невысока. Повышение налогового бремени заставит его либо повысить стоимость товаров и услуг, либо, не найдя платежеспособного спроса, уйти в тень.

- Я подсчитал, что на патентной системе налогообложения в этом году я бы заплатил почти на 35 тысяч рублей больше, чем на ЕНВД, - рассказывает индивидуальный предприниматель Иван Ромашенко, владелец небольшого сувенирного магазина в одном из калининградских курортных городов. - При этом на ЕНВД я смогу сократить выплату за счет страховых взносов на 36,2 тысячи рублей, а на ПСН - нет. Разница получается уже очень существенная - около 70 тысяч рублей в год. УСН я не рассматриваю из-за слишком сложной системы отчетности.

Забыли про сельский бизнес

Показателен пример Псковской области, которая находится на 72-м месте по объему ВРП на душу населения в стране и демонстрирует крайне низкую покупательную способность граждан. ЕНВД - самая распространенная система налогообложения среди псковского малого и среднего бизнеса. Его применяют около 10 тысяч субъектов МСП - 43 процента от всех зарегистрированных небольших компаний.

- В Псковской области отмена ЕНВД в текущих налоговых реалиях, без доработки ПСН и УСН, приведет к массовому закрытию малых компаний, - подчеркивает псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Причем в первую очередь пострадает социально значимый бизнес: единственные в поселке магазин, парикмахерская, столовая. Добавлю, что Псковская область сегодня занимает второе место в РФ по количеству сельских населенных пунктов.

Что, по мнению псковского бизнес-омбудсмена, уже сейчас могут сделать региональные власти? Во-первых, как можно скорее пересмотреть льготы для плательщиков УСН.?Налоговое законодательство позволяет субъектам РФ снижать ставку с шести до одного процента, если объектом налогообложения являются "доходы", и с пятнадцати до пяти процентов, если выбраны "доходы минус расходы". Псковская область предоставила преференции представителям обрабатывающих производств, гостиничного, коммунального, медицинского бизнеса и ряда других отраслей. Однако перевозчики и владельцы магазинов, большая часть которых сейчас применяет ЕНВД, в льготный список не попали.

- Законодатели посчитали, что торговля и перевозки - это высокодоходные виды деятельности. Но не учли бизнес, работающий в малых населенных пунктах. К примеру, владельцы небольших сельских магазинчиков, они же продавцы, зарабатывают не более 20-30 тысяч рублей в месяц, - продолжает Аркадий Мурылев.

Оперативного пересмотра требует и размер потенциального годового дохода индивидуальных предпринимателей, на основании которого рассчитываются сборы в рамках ПСН. За один и тот же патент псковские предприниматели платят в несколько раз больше, чем их коллеги из соседних субъектов РФ. К примеру, на Псковщине парикмахерская, где работает пять человек, должна будет перечислить в бюджет 75,5 тысячи рублей, в Новгородской области - от 18 тысяч до 45 тысяч рублей в зависимости от муниципалитета, в Ленинградской области - от 12,6 тысячи до 18 тысяч рублей.

Обойтись без бухгалтера

Региональные реформы, впрочем, не будут эффективны без федеральных. По мнению уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, патенты, которые сейчас доступны только ИП, необходимо распространить на организации. Кроме того, у субъектов бизнеса должна появиться возможность уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов. Порог выручки и количества сотрудников компаний на ПСН следует поднять. Что касается упрощенной системы налогообложения, ее общую ставку необходимо снизить, параллельно упростив бухгалтерскую отчетность.

- ЕНВД очень просто администрировать, следовательно, предприниматель не тратит денег на услуги юристов и бухгалтеров, - развивает тему руководитель экспертной группы Северо-Западного бюро по защите прав предпринимателей, советник вице-президента "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Мельников. - Если налог будет отменен, важно сделать так, чтобы плательщики не понесли дополнительных расходов, связанных с отчетностью. В то же время "ОПОРА" настаивает на продлении этого режима на максимально возможно долгий срок. Сейчас мы собираем и анализируем предложения субъектов бизнеса и экспертов, находимся в постоянном контакте с федеральными и региональными органами власти.

Чтобы регионы, федеральный центр и налогоплательщики успели подготовиться, Институт экономики роста имени Столыпина, который провел анализ возможных последствий отмены ЕНВД, предложил сохранить налог как минимум до 2024 года. Параллельно необходимо провести системный анализ сектора МСП.