Ростехнадзор завершил проверку новых станций метро в Петербурге

Сотрудники Северо-Западного управления Ростехнадзора дали свое заключение относительно готовности строящихся станций Фрунзенского радиуса: "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

Специалисты проверили все системы безопасности - от противопожарной до антитеррористической, а также системы вентиляции, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, энергосбережения и многое другое. По итогам проверки Ростехнадзор выдал заключение о соответствии станций требованиям проектной документации. То есть, по сути, станции признаны готовыми к эксплуатации.

В Ростехнадзоре отмечают, что проделали очень большую работу. Проверяя готовность станций, сотрудники ведомства изучили больше двенадцати тысяч документов, работать им пришлось без выходных и даже ночью.

Напомним, три станции Фрунзенского радиуса планировалось ввести в эксплуатацию 5 сентября 2019 года, но их открыли для работы только в тестовом режиме до устранения всех недоработок.