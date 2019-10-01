Школьник придумал свой электронный дневник в соцсети

Ученик череповецкой школы N 32 Максим Павлов разработал собственный электронный дневник, который подключается к официальному школьному электронному документу через соцсеть. Его проект дублирует все функции электронного дневника, но более удобен для использования.

Традиционный электронный документ работает на специальном российском информационном ресурсе. Чтобы получить сведения, необходимо переходить из одного раздела в другой. Но, как считает школьник из Череповца, это не очень удобно, поэтому и решил сделать альтернативный вариант. Молодое поколение, живущее в мире современных гаджетов и общающееся в основном в соцсетях, желает более продвинутого, быстрого и понятного ресурса.

Максим потратил три недели на разработку бота. Он подключается через соцсеть и дублирует все функции официального дневника. Именно в боте главное отличие проекта Максима от традиционного электронного документа. Бот присылает оповещения, касающиеся изменения в расписании, появления домашнего задания и даже оценок. Кроме того, с помощью него можно следить за успеваемостью в целом.

Просматривать оценки в новом дневнике могут и ученики, и родители

- Мой дневник берет оценки и весь функционал из школьного дневника. Нужно зайти в бот, авторизоваться и после этого будешь получать в соцсети оценки. Никуда больше кликать не придется, - рассказал Максим Павлов.

Сначала школьник пользовался сам своим изобретением. А в августе решил подключить к нему и других ребят. Сейчас дневник доступен для всех. И уже более двухсот школьников из шести средних школ Череповца используют версию Максима. Кстати, задумавшись над изменениями в дневнике, Максим Павлов обратился в администрацию официального электронного ресурса. Но ответа от его разработчиков так и не дождался. Поэтому решил действовать самостоятельно.

- Пришлось придумывать способы, как получать данные. Проект некоммерческий и доступен всем. Создал бот для интереса, - утверждает школьник.

- Но тогда твои оценки станут доступны и другим ребятам, кто авторизуется в соцсети?

- Нет, бот данные не ворует. Каждый пользователь получит доступ только к своей информации. Он сам заходит через аккаунт и получает данные о своих оценках. Так же работает и приложение на телефон.