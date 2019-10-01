Школьник придумал свой электронный дневник в соцсети

Традиционный электронный документ работает на специальном российском информационном ресурсе. Чтобы получить сведения, необходимо переходить из одного раздела в другой. Но, как считает школьник из Череповца, это не очень удобно, поэтому и решил сделать альтернативный вариант. Молодое поколение, живущее в мире современных гаджетов и общающееся в основном в соцсетях, желает более продвинутого, быстрого и понятного ресурса.
Максим потратил три недели на разработку бота. Он подключается через соцсеть и дублирует все функции официального дневника. Именно в боте главное отличие проекта Максима от традиционного электронного документа. Бот присылает оповещения, касающиеся изменения в расписании, появления домашнего задания и даже оценок. Кроме того, с помощью него можно следить за успеваемостью в целом.
- Мой дневник берет оценки и весь функционал из школьного дневника. Нужно зайти в бот, авторизоваться и после этого будешь получать в соцсети оценки. Никуда больше кликать не придется, - рассказал Максим Павлов.
Сначала школьник пользовался сам своим изобретением. А в августе решил подключить к нему и других ребят. Сейчас дневник доступен для всех. И уже более двухсот школьников из шести средних школ Череповца используют версию Максима. Кстати, задумавшись над изменениями в дневнике, Максим Павлов обратился в администрацию официального электронного ресурса. Но ответа от его разработчиков так и не дождался. Поэтому решил действовать самостоятельно.
- Пришлось придумывать способы, как получать данные. Проект некоммерческий и доступен всем. Создал бот для интереса, - утверждает школьник.
- Но тогда твои оценки станут доступны и другим ребятам, кто авторизуется в соцсети?
- Нет, бот данные не ворует. Каждый пользователь получит доступ только к своей информации. Он сам заходит через аккаунт и получает данные о своих оценках. Так же работает и приложение на телефон.