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01.10.2019 20:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бот сообщит оценку

Школьник придумал свой электронный дневник в соцсети
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Череповец)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Ученик череповецкой школы N 32 Максим Павлов разработал собственный электронный дневник, который подключается к официальному школьному электронному документу через соцсеть. Его проект дублирует все функции электронного дневника, но более удобен для использования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Традиционный электронный документ работает на специальном российском информационном ресурсе. Чтобы получить сведения, необходимо переходить из одного раздела в другой. Но, как считает школьник из Череповца, это не очень удобно, поэтому и решил сделать альтернативный вариант. Молодое поколение, живущее в мире современных гаджетов и общающееся в основном в соцсетях, желает более продвинутого, быстрого и понятного ресурса.

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Максим потратил три недели на разработку бота. Он подключается через соцсеть и дублирует все функции официального дневника. Именно в боте главное отличие проекта Максима от традиционного электронного документа. Бот присылает оповещения, касающиеся изменения в расписании, появления домашнего задания и даже оценок. Кроме того, с помощью него можно следить за успеваемостью в целом.

Просматривать оценки в новом дневнике могут и ученики, и родители

- Мой дневник берет оценки и весь функционал из школьного дневника. Нужно зайти в бот, авторизоваться и после этого будешь получать в соцсети оценки. Никуда больше кликать не придется, - рассказал Максим Павлов.

Фото: iStock
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Сначала школьник пользовался сам своим изобретением. А в августе решил подключить к нему и других ребят. Сейчас дневник доступен для всех. И уже более двухсот школьников из шести средних школ Череповца используют версию Максима. Кстати, задумавшись над изменениями в дневнике, Максим Павлов обратился в администрацию официального электронного ресурса. Но ответа от его разработчиков так и не дождался. Поэтому решил действовать самостоятельно.

- Пришлось придумывать способы, как получать данные. Проект некоммерческий и доступен всем. Создал бот для интереса, - утверждает школьник.

- Но тогда твои оценки станут доступны и другим ребятам, кто авторизуется в соцсети?

- Нет, бот данные не ворует. Каждый пользователь получит доступ только к своей информации. Он сам заходит через аккаунт и получает данные о своих оценках. Так же работает и приложение на телефон.

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