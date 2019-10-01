Старорусской библиотеке свои книги подарила писательница Елена Колина

Те женщины, кто хотя бы раз прочел хоть одну книжку Елены Колиной, навсегда становятся ее горячими поклонниками. Когда-то ее "Дневник новой русской" и "Дневник новой русской-2" стали бестселлерами, которые перевернули представления о "женском романе". Как писали критики, впервые в "женском романе смеха стало больше, чем слез".

Удивительно, что за сравнительно недолгую писательскую карьеру (издаваться книги Колиной начали с 2003 года), автор сумела достичь небывалой популярности. Суммарный тираж книг Елены Колиной составляет сегодня более 500 000 экземпляров. Ее произведения переведены на немецкий, польский, литовский, болгарский, турецкий и другие языки.

Всего она написала уже порядка 25 романов. Один из последних - "Двойная жизнь Алисы", а также первый роман семейной саги-трилогии "Предпоследняя правда"- автор подарила библиотеке города Старая Русса с такой надписью: "Библиотеке и читателям с любовью и уважением. В рамках акции "Российской газеты" "Городу Достоевского - книга в подарок".

Журналисты не перестают удивляться энергии Елены колиной и неожиданным поворотам ее судьбы. Профессорская дочка, она окончила в свое время вуз, где преподавал ее отец - Санкт-Петербургский Технологический институт. Уже после смерти отца защитила кандидатскую диссертацию "Математическое моделирование массобменных процессов", что для человека с сугубо гуманитарным складом ума, надо полагать, было непросто. После этого была учебы на психологическом факультете СПбГУ и преподавание в университете культуры и искусств.

А совсем недавно Елена Колина организовала в Петербурге детскую школу чтения "Ленивый отличник": ее выпускники, дети 6-7 лет, научаются высокой скорости и навыкам чтения за несколько занятий.

Книжки для подарка автор выбрала неслучайно. "Двойная жизнь Алисы" рассказывает о том, как вплетается в жизнь обыкновенно питерской девочки-подростка судьба художницы Серебряного века Алисы Порет. Вплетается и "выпрямляет" ее жизнь.

А сага "Предпоследняя правда" охватывает жизнь трех поколений интеллигентных питерских семей, проживающих в одном Толстовском доме (известный дом на набережной Фонтанки, 54) с 60-х годов прошлого века до наших дней.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия писателя.Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии. Задача - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки регулярно проходят встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович. Несколько своих книг передал в дар библиотеке председатель Российского детского фонда писатель Альберт Лиханов, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

Участниками благотворительного проекта стали Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, художник Павел Лемтыбож, владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия), Нарынская гимназия №2 имени Чкалова (Киргизия), Гатчинская школа №9 (Ленинградская область), вологодский писатель Андрей Малышев, петербургские писатели Игорь Шушарин, Юрий Звягин, Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, а также предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.