Старорусской библиотеке свои книги подарила писательница Елена Колина

Новости

Медведев обсудил с Сечиным цены на бензин 15:24
В Саранске коммунальщики заплатят за массовую гибель рыбы в реке 15:23
Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla 15:20
В Австралии начался санитарный отстрел кенгуру 15:18
Путин ответил грузинской журналистке на вопрос об обязательствах 15:06
46-летняя дочь Андрея Миронова Мария стала мамой 15:05
В кузбасском лицее ввели новые правила пользования мобильниками 15:02
Установлен новый порядок надзора за осужденными к принудительным работам 15:01
Юрий Лоза усомнился в актерском таланте Моники Беллуччи 14:55
В иркутский зоопарк приехал "свинозаяц" 14:55
Расшифрован текст о роскошной "вечеринке" перед гибелью Помпеи 14:53
Ярославцы потребовали проверить концерт Егора Крида 14:51
Инна Чурикова: Сообщение о кончине Марка Захарова - как выстрел 14:48
В Екатеринбурге суд продлил арест виновнику массового ДТП с погибшими 14:42
Художники из Италии рассказали о своей миссии в Крыму 14:39
Собянин посетил первый в Москве социальный центр нового формата 14:38
Макрон поддержал членство России в Совете Европы 14:35
В Дагестане фельдшер попала под суд за фальшивый диплом 14:31
Кабмин утвердил требования к защите религиозных организаций от терактов 14:28
Путин подписал закон о бюджетных субсидиях российским виноградарям 14:20
Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Ереване 14:19
Ученые на примере воробьев доказали, что "старый конь борозды не испортит" 14:19
На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода 14:14
В Крыму подняли с глубины немецкую артиллерийскую установку Stug-3 14:00
Владимир Зеленский встретился с Томом Крузом 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 14:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Старорусской библиотеке свои книги подарила писательница Елена Колина

Текст: Ольга Штраус
Те женщины, кто хотя бы раз прочел хоть одну книжку Елены Колиной, навсегда становятся ее горячими поклонниками. Когда-то ее "Дневник новой русской" и "Дневник новой русской-2" стали бестселлерами, которые перевернули представления о "женском романе". Как писали критики, впервые в "женском романе смеха стало больше, чем слез".
Фото: Вера Черенева/РГ Фото: Вера Черенева/РГ
Фото: Вера Черенева/РГ

Удивительно, что за сравнительно недолгую писательскую карьеру (издаваться книги Колиной начали с 2003 года), автор сумела достичь небывалой популярности. Суммарный тираж книг Елены Колиной составляет сегодня более 500 000 экземпляров. Ее произведения переведены на немецкий, польский, литовский, болгарский, турецкий и другие языки.

Фото: Мария Голубкова
Старорусской библиотеке подарили книгу о временах князя Владимира

Всего она написала уже порядка 25 романов. Один из последних - "Двойная жизнь Алисы", а также первый роман семейной саги-трилогии "Предпоследняя правда"- автор подарила библиотеке города Старая Русса с такой надписью: "Библиотеке и читателям с любовью и уважением. В рамках акции "Российской газеты" "Городу Достоевского - книга в подарок".

Журналисты не перестают удивляться энергии Елены колиной и неожиданным поворотам ее судьбы. Профессорская дочка, она окончила в свое время вуз, где преподавал ее отец - Санкт-Петербургский Технологический институт. Уже после смерти отца защитила кандидатскую диссертацию "Математическое моделирование массобменных процессов", что для человека с сугубо гуманитарным складом ума, надо полагать, было непросто. После этого была учебы на психологическом факультете СПбГУ и преподавание в университете культуры и искусств.

А совсем недавно Елена Колина организовала в Петербурге детскую школу чтения "Ленивый отличник": ее выпускники, дети 6-7 лет, научаются высокой скорости и навыкам чтения за несколько занятий.

Книжки для подарка автор выбрала неслучайно. "Двойная жизнь Алисы" рассказывает о том, как вплетается в жизнь обыкновенно питерской девочки-подростка судьба художницы Серебряного века Алисы Порет. Вплетается и "выпрямляет" ее жизнь.

А сага "Предпоследняя правда" охватывает жизнь трех поколений интеллигентных питерских семей, проживающих в одном Толстовском доме (известный дом на набережной Фонтанки, 54) с 60-х годов прошлого века до наших дней.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия писателя.Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии. Задача - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Фото: Архив Игоря Шушарина
Старорусская библиотека получит книгу о Вильгельме Гартевельде

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки регулярно проходят встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович. Несколько своих книг передал в дар библиотеке председатель Российского детского фонда писатель Альберт Лиханов, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

Фото: Инга Бугулова/РГ
Альберт Лиханов передал Старорусской библиотеке книги для подростков

Участниками благотворительного проекта стали Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, художник Павел Лемтыбож, владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия), Нарынская гимназия №2 имени Чкалова (Киргизия), Гатчинская школа №9 (Ленинградская область), вологодский писатель Андрей Малышев, петербургские писатели Игорь Шушарин, Юрий Звягин, Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, а также предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Новгородская область Акция "Городу Достоевского - книга в подарок"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Памятную доску установят на доме Марка Захарова
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"
В России начали маркировать дорогие лекарства
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке