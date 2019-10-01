Строители попросили пересмотреть требования к проверке их компетенций

Действующих сотрудников строительных организаций могут обязать подтверждать свою квалификацию. Сейчас это должны делать только те специалисты, которые работают в системе госэкспертизы. В масштабах страны речь идет всего о нескольких тысячах человек. При этом ежегодно только вузы выпускают десятки тысяч архитекторов, проектировщиков, инженеров. Именно они проектируют дома, определяют, где и как должны быть проложены магистрали, построены детские сады. От их решений зависит комфорт жителей целых городов. Увы, практика показывает: иногда специалисты даже на самых ответственных должностях страдают некомпетентностью. Их ошибки обходятся слишком дорого и бюджетам всех уровней, и горожанам.

Тема низких компетенций специалистов для отрасли очень болезненна. Ситуаций, когда падает новый дом или рушится новый мост, по счастью, не так много, но ошибки снижают качество строительства и существенно его удорожают.

Сейчас одна из самых острых проблем связана с переходом на проектное финансирование. Вице-президент ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Антон Мороз поясняет: в связи с законодательными новшествами и переходом на эскроу-счета сотрудники банков будут оценивать проекты строительных компаний. Кредитная организация должна понимать, что проект рентабелен. Но у банков нет профессиональных менеджеров, которые настолько глубоко разбирались бы в домостроении. В свою очередь застройщикам катастрофически не хватает специалистов в области экономики строительства, которые могли бы взаимодействовать с банками.

Проблема кроется не только в правильном оформлении документации. С введением эскроу-счетов строительные компании, которые будут обращаться за кредитами в банки, должны четко понимать, в какую сумму им обойдется строительство дома, когда они его закончат, за сколько продадут квартиры. Любая ошибка грозит финансовыми потерями. И вот тут-то выясняется, что специалистов, способных сделать более или менее точный расчет, на рынке труда не сыскать.

В Ленобласти, которая переживает жилищный бум, местный комитет по строительству разбирает целые пачки технической документации и выявляет массу ошибок. "Ляпы" допускают как муниципальные заказчики, так и подрядчики, констатирует глава комитета Константин Панкратьев. Строительные ошибки, совершенные 10-15 лет назад при застройке приграничных к Петербургу территорий Всеволожского района, привели к дисбалансу жилых и социальных объектов. И этот перекос область исправляет до сих пор, направляя колоссальные средства на строительство детсадов, школ, поликлиник.

На прошедшей в Петербурге Х Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство" тема образования и компетенций проходила красной нитью. Сотни экспертов со всей страны пытались понять, что же происходит сейчас и что нужно сделать в ближайшей и в дальней перспективе.

Ожидаемо вопросы возникли к системе образования. Так, по данным Национального агентства по развитию квалификаций, лишь 60 процентов выпускников строительных вузов смогли подтвердить свою квалификацию. При этом пока оценка знаний и навыков в этой области - дело добровольное. Выпускник, не подтвердивший свои компетенции, все равно может устроиться в строительную компанию и принимать решения, в том числе ключевые.

Лишь 60 процентов выпускников строительных вузов смогли подтвердить свою квалификацию

Чисто теоретически, если сотрудник некомпетентен, он не сможет работать в сфере строительства, не справится с задачами и его уволят. Чтобы все квалифицированные кадры были, что называется, на виду, несколько лет назад заработал национальный реестр специалистов в строительной сфере. Сейчас туда входит более 200 тысяч человек. Когда организации, например, принимают проектировщика на ответственный объект, обязательно проверяют, есть ли человек в этом перечне.

Однако и реестр не панацея. Соискателя включают туда заочно, он предоставляет только копии документов, подтверждающих образование и стаж работы. Никаких экзаменов не предусмотрено.

Вообще-то компетенции специалистов "вживую" должны проверяться во время аттестации, специалисты в области строительства проходят ее раз в пять лет. Но к этой процедуре есть вопросы и у самих строителей, и у Минстроя. Ведь испытание успешно преодолевают подавляющее большинство сотрудников, зачастую все делается, что называется, для галочки.

- Мы видим недостатки сложившейся системы, - говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков и приводит в пример систему госэкспертизы. - Зачастую специалисты (многие из них имеют регалии и звания) хотят стать экспертами государственной экспертизы. Для этого они сдают экзамен. Настоящий. Часто на него приходят люди в возрасте, заслуженные, пользующиеся авторитетом. И тут выясняется, что экзамен-то можно и не сдать...

Получается, что некомпетентным может оказаться кто угодно, не только рядовой сотрудник, но и начальник профильного направления или даже директор. И до сих пор ни в Минстрое, ни в общественных объединениях, ни в самих строительных организациях не знают, как выходить из такой ситуации.

На конференции ряд экспертов предложили организовать тотальную проверку компетенций всех специалистов, которые принимают решения. Их ошибки - самые дорогие. Но пока непонятно, как технически организовывать процесс. К тому же в Минстрое считают, что проверять нужно всех, независимо от должности. То есть в идеале все представители строительной отрасли должны будут подтверждать свою квалификацию не только документами, но и сдачей экзамена.

В принципе, строительные компании могут сами инициировать проверку знаний и навыков сотрудников, благо в регионах сейчас открываются специализированные центры оценки квалификаций (ЦОК). Но и здесь не все гладко. Строительный бизнес пока не спешит тестировать новую модель, специалисты опасаются, что оценки будут выставляться "с потолка". При этом услуга - платная, проверка всего трудового коллектива обойдется в копеечку.

Заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Юлия Смирнова считает, что страхи бизнеса в данном случае беспочвенны. Ведь ЦОК - это просто организация, которая проводит экзамен. Но подтверждают его результаты не сотрудники ЦОКа, а совет по профессиональным квалификациям, куда и входят представители строительных организаций, общественных объединений, профильных ведомств.

- Именно совет по профессиональным квалификациям несет консолидированную ответственность со стороны бизнеса, государства и профсоюзов за результаты экзаменов. И каждый, кто входит в этот совет от своей организации, фактически отвечает репутацией за поставленные оценки, - комментирует ситуацию Юлия Смирнова.

P. S.

Пока Минстрой не готов отказываться от действующей системы аттестации. Но в ведомстве намерены пересмотреть ее принципы. Сейчас между министерством и НОСТРОЙ достигнута договоренность о выработке алгоритма, который позволит использовать национальную оценку квалификаций при аттестации. Кроме того, от результатов оценки квалификаций может зависеть, продолжит ли специалист числиться в профильном реестре. Эксперты не скрывают: создаваемая схема довольно сложна, но рассчитывают, что после ее внедрения компетенции специалистов будут реально проверять. И людей, которые не имеют необходимых знаний и навыков, в профессии не останется.