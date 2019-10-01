Студентам-инвалидам оплатят учебу в техникумах и колледжах

Власти Ненецкого автономного округа будут компенсировать студентам с инвалидностью затраты на платное обучение в учреждениях среднего профессионального образования.

"У каждого такого студента появится возможность выбрать именно то направление, которым он действительно хочет заниматься, - объясняет заместитель губернатора НАО Наталия Сидорова.

Изменения в окружном законе об образовании касаются молодых людей в возрасте до 24 лет. Новая норма вступит в действие со следующего учебного года. Начиная с 2020 года средства на обучение студентов с инвалидностью будут предусматриваться в бюджете. И еще одно новшество, касающееся учреждений среднего профессионального образования, на этот раз - преподавателей. Им в течение пяти лет будут оплачивать расходы на съем жилья. До десяти тысяч рублей для тех, кто живет один, и до пятнадцати тысяч - для семьи.