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01.10.2019 17:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Треска для наггетсов

В Архангельске запустили крупное предприятие по добыче и переработке рыбы
Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 219(7977)
В столице Поморья построили рыбоперерабатывающий береговой завод. Заказчиком выступило местное водорослевое производство. По договору с Росрыболовством после запуска проекта предприятие получит инвестиционную квоту на вылов 2,4 тысячи тонн трески и пикши. Не менее 70 процентов улова надо будет переработать на собственных мощностях.

В сутки завод сможет выпускать по 50 тонн филе и фарша, а также по шесть тонн рыбной муки и жира. Плюс стейки, котлеты, наггетсы, наборы для ухи и для домашних животных. Максимальная проектная мощность - более 16 тысяч тонн продукции в год.

Фото: Александр Лыскин/РИА Новости
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Помимо рыбы, выловленной по квотам, предприятие будет принимать улов местных рыболовецких колхозов, а также сотрудничать с компаниями, которые занимаются аквакультурой. Потенциальными поставщиками считаются и предприятия Дальнего Востока, отправляющие свою рыбу в Архангельск по Северному морскому пути.

С открытием завода в регионе появится 90 новых рабочих мест.

- Предоставление инвестиционных квот стало действенным механизмом, который позволяет модернизировать рыбную отрасль. Благодаря этому мы открываем заводы и спускаем на воду новые рыбопромысловые суда, - отметил на открытии производства в Архангельске руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В рамках программы инвестиционных квот в Северном бассейне и на Дальнем Востоке уже построено шесть рыбзаводов, еще три планируется сдать до конца 2019 года. Всего в ближайшие годы в России появится более 20 новых рыбоперерабатывающих предприятий. Также по программе построят 44 промысловых судна. Из них четыре уже заложено на верфях для рыбаков Поморья.

Тем временем

Строительство завода в Архангельске обошлось в 300 миллионов рублей. Еще столько же заказчик планирует потратить на приобретение собственного рыболовецкого судна.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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