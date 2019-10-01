Октябрь - месяц Международной осведомленности о дислексии. Впервые он начинается в России с открытия в Эрмитаже (Петербург) Недели осведомленности о дислексии.

- Это первый публичный опыт просвещения на деликатную тему, - говорит в интервью "РГ" основатель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская. - Причем тут Эрмитаж? Он стал глобальной площадкой и позволяет на весь мир говорить о создаваемых нами просветительских и образовательных проектах, которые рассказывают о дислексии, ее методике диагностики и онлайн-курсе помощи детям, испытывающим трудности с обучением. Наши эксперты - ученые с мировыми именами - придут в Эрмитаж ради того, чтобы изменить отношение к дислексии как к чему-то что "само пройдет".

Пиотровская, первая в России мама, кто не смирился с диагнозом своего ребенка, - дислексия или частичное нарушение способности к овладению чтением и письмом при сохранении способности к обучению. Она учредила ассоциацию, научные и методические разработки которой поддерживает Минпросвещения РФ. При этом разработки пока остаются невостребованными. Причина - незнание людей о дислексии. Так, по данным исследований ассоциации, 63 процента россиян не слышали об этой болезни, 82 процента "что-то слышали", но самая пугающая цифра - 22 процента специалистов (медики и педагоги) - не знают, что такое дислексия.

- Опасность в том, что, как и в СССР, даже часть экспертного сообщества не считало и не считает дислексию заболеванием, - говорит доктор биологических наук, член-корреспондент РАО, попечитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Татьяна Черниговская. - Если грубо, то ситуация такая: есть немало "специалистов", которые полагают, что ничего страшного в том, что дети плохо и мало чают и не могут сосредоточиться на письме, нет. Есть интернет и Google, которые решают проблему. Но если мы хотим, чтобы наши дети умели читать не только этикетки, но и Пушкина, смотреть на мир глазами Моцарта, Микеланджело или Эйнштейна, которые, есть такая версия, были дислексиками, мы должны учиться решать проблему.

Черниговская утверждает, что точной статистики страдающих этим заболеванием нет - не исследована проблема. Есть локальные цифры. По данным ассоциации, в Москве до 20 процентов детей испытывают трудности с обучением, еще 11 процентов - из-за дислексии. Если сопоставить эти цифры с незнанием обычных россиян и специалистов о заболевании, то понятна логика проведения недели в Эрмитаже.

22 процента специалистов (медики и педагоги) не знают, что такое дислексия

- Из-за незнания взрослых дети не получают качественное образование, - говорит заместитель министра просвещения России Татьяна Синюгина. - Неделя в Эрмитаже такую информацию дает, а наше министерство подтверждает высокую значимость целей проекта и все делает для его внедрения в школьную жизнь.

Наряду с учебными программами Неделя в Эрмитаже представит серию мультипликационных фильмов об особенных детях - "Зебра в клеточку". Завершит работу Недели паблик-ток "Школьные годы чудесные", или Почему тяжело учиться в школе.