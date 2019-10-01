В Калининградской области "оцифровали" субсидии

ГИС "Субсидирование" была разработана в 2016 году. Первоначально она предназначалась для оформления крупнейших выплат в регионе - субсидий на поддержку рынка труда.
- Суммы, о которых идет речь, сопоставимы с половиной доходной части бюджета области, - отмечает калининградский министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков. - Данные о получателях субсидий запрашиваются в налоговой службе и других ведомствах. С помощью автоматизации удалось минимизировать человеческий фактор в этой работе и значительно ускорить обработку большого объема информации.
Сейчас через автоматизированную систему проходят почти все региональные субсидии, в том числе ребейты для кинопроизводителей. За три с половиной года ГИС обработала более 24 тысяч обращений заявителей. При этом информационная система способна сопровождать неограниченное количество выплат. Настройки можно изменить без привлечения разработчика и дополнительных затрат.