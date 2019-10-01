В Калининградской области "оцифровали" субсидии

Почти пятьдесят субсидий, предназначенных для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Калининградской области перевели в цифровой вид. Все процессы - от сбора и проверки документов до выплат, отчетности, архивирования и даже аналитики - обрабатывает автоматизированная информационная система.

ГИС "Субсидирование" была разработана в 2016 году. Первоначально она предназначалась для оформления крупнейших выплат в регионе - субсидий на поддержку рынка труда.

- Суммы, о которых идет речь, сопоставимы с половиной доходной части бюджета области, - отмечает калининградский министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков. - Данные о получателях субсидий запрашиваются в налоговой службе и других ведомствах. С помощью автоматизации удалось минимизировать человеческий фактор в этой работе и значительно ускорить обработку большого объема информации.

Сейчас через автоматизированную систему проходят почти все региональные субсидии, в том числе ребейты для кинопроизводителей. За три с половиной года ГИС обработала более 24 тысяч обращений заявителей. При этом информационная система способна сопровождать неограниченное количество выплат. Настройки можно изменить без привлечения разработчика и дополнительных затрат.