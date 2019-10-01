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01.10.2019 18:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Два сценария

У регионов появилась возможность завершения долгостроев
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 219(7977)
Фонд, который будет специализироваться на решении проблем обманутых дольщиков, в ближайшее время заработает в Калининградской области. Документы на его регистрацию находятся в Минюсте России. Региональные власти рассчитывают, что уже в текущем году благодаря новому механизму несколько обманутых дольщиков получат денежные компенсации.

Создавать фонды помощи гражданам, купившим квартиры в проблемных домах, субъектам РФ позволили поправки в Федеральный закон N 214 "Об участии в долевом строительстве". Они вступили в силу в текущем году. Летом в Лен-

области заработала одна из первых таких структур в нашей стране. Сейчас к ленинградскому региону присоединился самый западный субъект Федерации.

Фото: iStock
Обманутые члены ЖСК смогут получать возмещения наряду с дольщиками

Деятельность фонда будут финансировать государственный институт развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ" и региональный бюджет. Предусмотрены два сценария работы - в зависимости от стадии готовности здания и количества обманутых дольщиков, вложивших деньги в строительство.

Если достраивать дом нецелесообразно, запускается механизм финансовых компенсаций. Причем итоговая выплата будет зависеть не только от изначальных трат обманутых дольщиков, но и от рыночной стоимости квадратных метров в конкретных районах.

- Сейчас разрабатываются документы, определяющие стоимость помещения, в которое инвестировал гражданин, - поясняет калининградский министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. - Необходимо учесть, сколько дольщик смог бы выручить за свою квартиру, если бы его права не были нарушены. В результате компенсации хватит на покупку нового жилья.

Фонд поможет дольщикам, если застройщика признают банкротом

Второй сценарий - достройка проблемного объекта на условиях регионального и федерального софинансирования. Фонд поддержки обманутых дольщиков определит подрядчика. Проектную документацию приведут в соответствие с действующими нормами и правилами, а после ввода дома в эксплуатацию граждане получат свои квартиры.

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Правда, есть один важный нюанс. Чтобы новая структура смогла подключиться к решению проблемы, строительная компания должна быть признана банкротом. Здесь единого рецепта нет: в одних случаях с инициативой будут выступать граждане, в других - страховые службы. Обладают правом запустить процедуру банкротства и подрядчики, с которыми не рассчитался недобросовестный застройщик. Региональный фонд и ДОМ.РФ будут координировать эту работу.

- Хотелось бы учесть какие-то средства уже в текущем году, - продолжает калининградский министр строительства и ЖКХ. - На днях мы обсуждали этот вопрос с региональным минфином, он нас поддержал. Сейчас ждем информации от представителей ДОМ.РФ. Когда станет понятно, какую сумму этот институт направит в 2019-м в Калининградскую область, определимся с региональным софинансированием. Постараемся до конца года обеспечить компенсационными выплатами часть граждан, объекты инвестирования которых находятся в низкой стадии готовности.

Цифра

1079 человек имеют статус обманутых дольщиков в Калининградской области по состоянию на сентябрь 2019 года.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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