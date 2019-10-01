В Петербурге женщина за рулем каршеринга сбила двух детей

В Петербурге двух мальчиков сбили на пешеходном переходе. За рулем каршерингового автомобиля Renault Kaptur находилась 22-летняя девушка.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы.

Двое мальчиков 14 и 15 лет переходили дорогу на зеленый свет. Неожиданно на них вылетела иномарка. Подростки не успели отскочить.

В итоге с травмами средней степени тяжести мальчики были госпитализированы. По факту случившегося сотрудники регионального управления ГИБДД начали проверку.