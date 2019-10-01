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01.10.2019 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге женщина за рулем каршеринга сбила двух детей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге двух мальчиков сбили на пешеходном переходе. За рулем каршерингового автомобиля Renault Kaptur находилась 22-летняя девушка.

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Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы.

Двое мальчиков 14 и 15 лет переходили дорогу на зеленый свет. Неожиданно на них вылетела иномарка. Подростки не успели отскочить.

В итоге с травмами средней степени тяжести мальчики были госпитализированы. По факту случившегося сотрудники регионального управления ГИБДД начали проверку.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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