Въезд в Санкт-Петербург и Ленинградскую область для иностранцев существенно упростился: с 1 октября визу можно получить в онлайн-режиме. Северная столица готовится к существенному увеличению турпотока.

Однократная электронная виза (деловая, туристическая или гуманитарная) будет выдаваться жителям 53 стран - почти всей Европы. Бесплатно, без приглашения и всего за два-три дня. Упрощенный визовый порядок будет действовать на всех пунктах пропуска, расположенных в Петербурге и Ленобласти. Максимальный срок визы - восемь дней.

В том, что новшество будет пользоваться популярностью, никто не сомневается. Как и в том, что город без проблем справится с увеличением туристического потока. В Петербурге около полутора тысяч гостиниц, огромное количество ресторанов и кафе на любой вкус и кошелек. К слову, туризм может быть не только "музейным" или деловым. Среди перспективных направлений в Смольном называют туризм яхтенный, водный, медицинский, образовательный, событийный.

Генеральный директор конгрессно-выставочного центра "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков давно говорил о необходимости упрощения визового режима и сейчас радуется переменам. По его словам, в этом году отмечается всплеск интереса зарубежного бизнеса к петербургским мероприятиям. Так, на ПМЭФ иностранное участие достигло 60 процентов, на Международной выставке по гражданскому судостроению "Нева" - 37 процентов. На Петербургский международный газовый форум, который пройдет в октябре, заявились представители 55 стран. И эта тенденция будет нарастать. Теперь - еще быстрее.

- Недавно в Санкт-Петербурге прошла 23-я Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации UNWTO, где была декларирована "перезагрузка российского туризма". Введение электронных виз в Санкт-Петербурге символизирует начало этой перезагрузки, - говорит Сергей Воронков. - Я знаю, какой взрывной эффект для туризма эта мера дала, например, для Калининградской области, где электронные визы введены с 1 июля 2019 года, - плюс 20 тысяч туристов в месяц! Во Владивостоке они введены в 2017-м, и годовой поток туристов увеличился на 62 процента. Как апологет делового туризма, я приветствую введение электронных виз.

Введение электронных виз в Санкт-Петербурге символизирует начало перезагрузки российского туризма

Тем временем в Эстонии предполагают, что с введением электронных виз Петербург оттянет на себя часть европейского туристического потока. В частности, атташе посольства Эстонии в России по вопросам туризма Илона Кбеян считает, что новая система может повлиять на поездки финских туристов. Вместо Эстонии они теперь могут выбирать для отдыха Санкт-Петербург и его окрестности. Впрочем, сами финны думают иначе.

- Электронные визы, конечно же, будут пользоваться популярностью у граждан Финляндии, но не думаю, что это скажется на посещаемости Эстонии, - рассуждает финский бизнесмен Энсио Пулккинен. - Все-таки цели поездок разные. С Эстонией у нас нет языкового барьера, там у многих финнов родственники, деловые связи. Петербург же интересен нам в первую очередь с туристической точки зрения. Финны, бывающие в России часто и подолгу, продолжат оформлять мультивизы. А основными потребителями электронных виз станут те, кто давно или никогда не был в Петербурге. Это здорово - люди откроют для себя прекрасный город.

- Знаю, что услуги стоматологии в России значительно дешевле, чем у нас, - говорит финская пенсионерка Урве Репонен. - Я давно думала над тем, чтобы заняться имплантацией и протезированием в петербургской клинике, но сдерживала необходимость тратить время и деньги на визу. Теперь, наконец, съезжу к российским стоматологам.

В Смольном рассчитывают, что введение электронных виз поможет повысить турпоток в низкий сезон, а также увеличит число повторных посещений.

- Так и будет, - уверена петербургский гид-переводчик Дарья Дерменжи. - Многие европейские (в частности, французские) туристы сетуют, что получение визы в Россию - это долго, дорого и неудобно. Особенно для тех, кто живет не в столице, где есть консульство. Иностранцы сами говорят, что второй раз на такую же поездку в Россию не решились бы, а с электронными визами вполне готовы вернуться. Нововведение в первую очередь увеличит количество самостоятельных туристов: люди смогут планировать свои поездки без посредников и начнут приезжать в межсезонье - специально для того, чтобы погулять по Эрмитажу без толп. Меня, кстати, беспокоит, справятся ли музеи с возросшим турпотоком в высокий сезон. Самые популярные места уже сейчас работают на пределе. Например, "Петергоф" в этом сезоне перешел на двенадцатичасовой режим, и все равно в последний раз мы стояли в очереди во дворец сорок минут.

- В нашей среде высказывались опасения, что из-за электронных виз сократится число круизных туристов, которые являются основными потребителями экскурсий. Однако я уверен, что этого не произойдет: возросшая активность самостоятельных туристов никак не повлияет на количество круизников. Во всяком случае, немцы, с которыми я преимущественно работаю, по-прежнему будут отдавать предпочтение организованным турам, - продолжает ее коллега Олег Соколов. - Совсем другое дело - жители стран Прибалтики. Для них Петербург не столько сосредоточение достопримечательностей, сколько город, в котором с советских времен остались друзья и родные. Для них с введением электронных виз открываются золотые ворота!

Слова гида Олега Соколова подтверждает опыт Калининградской области. Руководитель регионального Агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова сообщает, что на долю прибалтийских стран приходится примерно две трети электронных виз. Хотя в целом интерес к новшеству проявляют жители всей Европы: за лето возможностью упрощенного въезда в эксклав воспользовались жители пятидесяти стран.

Стоит отметить, что увеличение количества европейских гостей порадует не только отельеров, рестораторов и экскурсоводов. В скором времени иностранные туристы будут приносить доход непосредственно городской казне. С 2020 года в Санкт-Петербурге планируется ввести туристический сбор - предположительно по сто рублей в сутки с человека. По словам губернатора Александра Беглова, это даст больше миллиарда рублей поступлений в казну ежегодно. Деньги будут направляться на реставрацию исторического центра.

Кстати

На протяжении как минимум трех лет Санкт-Петербург остается ведущим мировым культурным направлением по версии главной туристической премии мира WorldTravelAwards. В 2019 году Петербург признан лучшим городским направлением Европы.