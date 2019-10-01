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01.10.2019 07:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте. В МЧС прогнозируют повышение уровня воды и сильный ветер, все это может привести к наводнению.

Фото: Пресс-служба Смольного
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Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сейчас на гидрологическом посту "Горный институт" уровень воды на 45 сантиметров превышает нормальный.

В ведомстве отмечают, что это не предел. По прогнозу, который имеется в распоряжении ведомства, возможно повышение уровня воды до 160-170 сантиметров выше нормы. А это уже наводнение.

На период закрытия створов дамбы прекращено движение водного транспорта по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Автомобильное движение по трассе комплекса защитных сооружений не ограничено.

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