В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте. В МЧС прогнозируют повышение уровня воды и сильный ветер, все это может привести к наводнению.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сейчас на гидрологическом посту "Горный институт" уровень воды на 45 сантиметров превышает нормальный.

В ведомстве отмечают, что это не предел. По прогнозу, который имеется в распоряжении ведомства, возможно повышение уровня воды до 160-170 сантиметров выше нормы. А это уже наводнение.

На период закрытия створов дамбы прекращено движение водного транспорта по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Автомобильное движение по трассе комплекса защитных сооружений не ограничено.