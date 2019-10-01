С 1 октября работники бюджетных организаций по всей России ожидают прибавки к заработной плате. В соответствии с распоряжением правительства РФ на 4,3 процента - величину инфляции - должны вырасти доходы работников организаций, не попавших под действие "майских указов" 2012 года. В федеральном бюджете на нужды специалистов вспомогательных служб в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры предусмотрено 9,1 миллиарда рублей. Об остальных обязаны позаботиться местные власти.

"РГ" уже писала, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в начале года разослала в регионы рекомендации. В документе, в частности, указано, что "темпы роста номинальной заработной платы работников не должны быть ниже прогнозного значения уровня инфляции".

В Смольном отчитались: за первое полугодие 2019-го Санкт-Петербург достиг девяти из 11 годовых "зарплатных" показателей. Предмет отдельного внимания - федеральные учреждения, расположенные в городе. Контролировать ситуацию там помогут профильные министерства.

В других регионах СЗФО ситуация хуже - прежде всего на взгляд самих работников. Власти исполняют решения федерального центра, однако изначально уровень доходов населения настолько низкий, что прибавка будет практически незаметна.

Например, в Псковской области приняли постановление об индексации должностных окладов бюджетников на 4,3 процента. По данным Псковстата, в среднем работники системы образования в первом полугодии 2019-го зарабатывали 26,5 тысячи рублей в месяц, здравоохранения - 28,6 тысячи рублей. Если учесть, что складывается зарплата не только из оклада, но и из стимулирующих и дополнительных выплат, повышение едва ли превысит три-четыре сотни рублей.

К тому же в на Псковщине речь не идет об увеличении фондов оплаты труда, отмечают в областном совете профсоюзов. В облсовпрофе настаивают: минимальный должностной оклад в бюджетной сфере должен быть равен минимальному размеру оплаты труда.

По данным совета, в Псковской и Новгородской областях положение учителей - худшее в стране. "Меньшую заработную плату в Северо-Западном федеральном округе получают только педагоги в Новгородской области, - сообщили в Псковском облсовпрофе. - Хотя на протяжении пяти лет последними были псковичи, но недавно положение педагогических работников в соседней области незначительно ухудшилось".