Виновник ДТП оплатил пострадавшей пластическую операцию

ЧП произошло более двух лет назад на трассе Малая Вишера - Спасская Полисть. Виновник аварии и пострадавшая ехали в одной машине. Водитель совершил две ошибки: превысил скорость и не уделил должного внимания погоде. Незадолго до происшествия лил дождь, и на мокром асфальте легковушку "повело". Чтобы не съехать в кювет, мужчина вырулил на встречную полосу и столкнулся с экскаватором-погрузчиком.
Женщина оказалась в машине случайно - остановила на дороге попутку. В ДТП она получила множество травм, в том числе повреждения мягких тканей и костей лица. Позже ей пришлось перенести несколько челюстно-лицевых операций, но и после них отражение в зеркале радости ей не приносило. Поэтому новгородка решилась на "пластику". Общие расходы на лечение и на пластическую операцию превысили 350 тысяч рублей.
Суд с требованием пострадавшей согласился и решил взыскать эти деньги с водителя легковушки. Вначале возмещать материальный ущерб он отказывался. Перечисления начались только после того, как приставы закрыли ему выезд за границу и запретили регистрировать имущество.
Поэтому мужчине пришлось оплатить более 28 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.