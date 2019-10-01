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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отсудила красоту

Виновник ДТП оплатил пострадавшей пластическую операцию
Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Жительница Новгородской области, пострадавшая в ДТП, отсудила расходы на пластическую операцию. После происшествия женщине потребовалось восстановление внешности. Суд посчитал, что оплатить эти медицинские манипуляции должен виновник аварии.

ЧП произошло более двух лет назад на трассе Малая Вишера - Спасская Полисть. Виновник аварии и пострадавшая ехали в одной машине. Водитель совершил две ошибки: превысил скорость и не уделил должного внимания погоде. Незадолго до происшествия лил дождь, и на мокром асфальте легковушку "повело". Чтобы не съехать в кювет, мужчина вырулил на встречную полосу и столкнулся с экскаватором-погрузчиком.

Фото: iStock
В Прикамье женщина отсудила у кондитеров компенсацию за булку со стеклом

Женщина оказалась в машине случайно - остановила на дороге попутку. В ДТП она получила множество травм, в том числе повреждения мягких тканей и костей лица. Позже ей пришлось перенести несколько челюстно-лицевых операций, но и после них отражение в зеркале радости ей не приносило. Поэтому новгородка решилась на "пластику". Общие расходы на лечение и на пластическую операцию превысили 350 тысяч рублей.

Суд с требованием пострадавшей согласился и решил взыскать эти деньги с водителя легковушки. Вначале возмещать материальный ущерб он отказывался. Перечисления начались только после того, как приставы закрыли ему выезд за границу и запретили регистрировать имущество.

Поэтому мужчине пришлось оплатить более 28 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП ДТП Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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