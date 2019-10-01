Власти Коми будут платить охотникам за отстрел волков и медведей

Охотникам Республики Коми не нужно будет покупать лицензию на отстрел волков и медведей. Более того, региональные власти готовы за каждого убитого хищника платить.

- Сегодня лицензия условно стоит десять тысяч рублей. Давайте сделаем ее бесплатной и еще доплатим 15 тысяч за одного медведя, а за волка - 20 тысяч рублей, поскольку его гораздо сложнее подстрелить. И тогда охотники получат стимул, - сказал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Деньги - около пяти миллионов рублей - будут выделены из регионального резервного фонда. Таким образом местные власти намерены регулировать численность хищников.

В 2019 году такая проблема приобрела особую актуальность. Из-за холодного неурожайного лета в лесах стало меньше зайцев и прочего мелкого зверья, а значит, уменьшилась кормовая база хищников. В поисках пропитания волки и медведи стали приходить в поселки, где убивают домашний скот и даже нападают на людей. Дошло до трагедии - в августе в Удорском районе дикий зверь растерзал пятнадцатилетнюю девочку.

В республиканской администрации рекомендуют сделать все, чтобы не привлекать хищников: ликвидировать свалки, наладить уличное освещение, не оставлять без присмотра скот и собак. Сейчас в лесах Коми насчитывается 1,3 тысячи волков и около четырех тысяч медведей. До сих пор местных охотников поощряли тем, что за каждого отстрелянного волка выдавали дополнительную лицензию на лося.