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01.10.2019 15:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Повышенный сахар

Производителям свеклы рекомендовали в 2020 году заменить ее новыми культурами
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 219(7977)
Министерство сельского хозяйства Краснодарского края рекомендовало аграриям сократить посевы сахарной свеклы в следующем году. Причина - перепроизводство сахара. Из-за профицита рентабельность отрасли с началом уборки упала почти до нуля, и все участники этого рынка терпят убытки. На внешнем рынке в избытке тростниковый сахар, себестоимость производства которого гораздо ниже и он более интересен торговым странам-партнерам, объяснили в ведомстве. При этом опрошенные "РГ" эксперты отмечают, что возможные изменения в отрасли затронут не только Кубань, а весь Юг России - свеклу активно выращивают на юге Ростовской области, а если фермеры двух крупных регионов начнут замещать эту культуру другими, "по цепочке" изменится баланс спроса и предложения всей сельхозпродукции.

Последние десять лет сахарная свекла считалась самой рентабельной культурой на Юге. Чистая прибыль с одного гектара посевов составляла в среднем 80 тысяч рублей, рассказывают фермеры. На этом фоне они увеличивали площади посевов, вкладывали деньги в обновление сельхозтехники, семена и технологии, что дало существенную прибавку средней урожайности. Заводы активно модернизировались, увеличивая мощности. Места под солнцем хватало всем. Но сейчас, видимо, достигнут некий предел.

Фото: Pixabay
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По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом году посевы под сахарной свеклой выросли на 1,6 процента, а объем произведенного сахара в нынешнем сезоне может достичь рекордных 6,7 миллиона тонн. Но если в 2018 году стоимость килограмма сахара составляла 35 рублей, то сейчас - не более 22,5, что приносит производителям почти нулевую рентабельность, говорят участники рынка.

Впрочем, сами фермеры призывают не сгущать краски.

- Несколько лет назад на Юге была похожая ситуация, когда сахарные заводы решили покомандовать сельхозпроизводителями и начали снижать закупочные цены на сырье. Да, фермеры вынуждены были продавать по тем ценам, которые установились, - рассказывает глава Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев. - Но на следующий год они сами резко сократили посевы, в результате возник дефицит местного сырья, и они были вынуждены вернуться к прежним, рыночным ценам.

Фото: iStock
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Профицит сахара возникает уже не первый раз, вспоминают эксперты. Один из путей решения проблемы - наращивать экспорт, даже по низким, близким к демпинговым ценам. Да, из-за мировой конъюнктуры даже это сделать сегодня непросто. Тем не менее, Международная организация по сахару (ISO) уже прогнозирует резкий рост экспорта сахара из России. Если в прошлом году за рубеж продано 315 тысяч тонн, то в этом ожидается 805. Основные страны-покупатели - республики бывшего СССР, Монголия и Афганистан.

Более того, Россия активно наращивает экспорт кондитерской продукции. Это значит, что существенная часть сахара может быть переработана внутри страны и продана за рубеж в виде готовой продукции с повышенной добавочной стоимостью.

Прямая речь

Оксана Лут, замминистра сельского хозяйства России:

С начала года Россия поставила за рубеж кондитерские изделия на 755 миллионов долларов. Рост - на 14,4 процента (без учета данных стран ЕАЭС за август и сентябрь). Позитивная динамика обусловлена возрастающим доверием к качеству отечественной кондитерской продукции со стороны зарубежных партнеров, а также расширением ассортимента, в том числе в премиальном сегменте. В 2018 году в России было произведено 3,896 миллиона тонн кондитерских изделий. Такие объемы выводят Российскую Федерацию в число крупнейших стран-производителей в мире.

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