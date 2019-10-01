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01.10.2019 15:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свое племя

Астраханские фермеры вывели "российских герефордов"
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 219(7977)
Селекционеры из Астраханской области впервые получили отечественные эмбрионы герефордской породы мясного скота. Как говорят специалисты, своего "генетического банка" в нашей стране до этого не было. И хотя порода очень популярна в РФ, семенной материал раньше закупали за рубежом.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Уникальный биологический эксперимент по эмбриональной трансплантации второй год проходит в фермерском хозяйстве Енотаевского района. В прошлом году от низкопородных местных коров фермеры получили первые 19 телят элитных герефордов. За год стадо выросло в несколько раз.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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При должном уходе и хорошем кормлении телята растут очень быстро. Вес взрослых коров - до 600 килограммов, быков - до 850. Мраморное мясо очень ценится за свои гастрономические свойства, а потому стоит дорого.

Идея заняться племенным животноводством в Волго-Ахтубинской пойме принадлежит московскому бизнесмену Леониду Гаврилову, который объединил усилия с енотаевским фермером Владимиром Кирилловым.

Примечательно, что бизнесмены применяют активно новейшие разработки российских ученых - федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН. Параметры продуктивности отслеживаются на геномном уровне.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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