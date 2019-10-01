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01.10.2019 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-директору Севастопольского порта грозит 10 лет тюрьмы

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Бывший гендиректор ГУП "Севастопольский морской порт" Сергей Емельянов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Севастополя, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Емельянову вменяют три эпизода, который квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями (части 1 и 3 статьи 285 УК РФ) и злостное неисполнение решения суда (часть 2 статьи 315 УК РФ). Отмечается, что санкция части 3 статьи 285 УК РФ предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок до десяти лет.

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Экс-директору порта вменяют списание долга в 700 тысяч рублей коммерческому предприятию из личной заинтересованности. По решению арбитражного суда, компания должна была вернуть ГУПу  эту сумму по договору о перевалке грузов, а также возместить стоимость проживания работников, транспортные и судебные расходы в размере 250 тысяч рублей. Однако Емельянов заключил с фирмой мировое соглашение, по которому порт отказался от выплаты долга в 700 тысяч.

- При этом обвиняемый достоверно знал, что порт является убыточным предприятием, постоянно задерживающим зарплату работникам, - сказано в обвинительном заключении.

Второй эпизод связан с продажей портового буксира по цене, заниженной на 10 миллионов рублей. Утверждается, что Емельянов состоял в дружеских отношениях с директором компании, победившей в конкурсе, а других участников он отстранил от аукциона под надуманными предлогами.

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Кроме этого, еще в 2017 году суд обязал Севморпорт устранить нарушения в области транспортной безопасности, установить на причалах видеонаблюдение. Но экспертиза финансовой деятельности порта показала, что никаких действий для исполнения решения суда директор не предпринял.

Напомним, в январе этого года вокруг финансовых нарушений в Севморпорте разразился скандал. Начальник главного контрольного управления Севастополя Сергей Елизаров обнародовал результаты проверки в ГУПе, который показали, что предприятие работает в убыток, накапливает долги и стоит на пороге банкротства. После этого в порту сменили гендиректора.

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