Художники из Италии рассказали о своей миссии в Крыму

Прибывшие из Лигурии в Крым на совместный с российскими коллегами пленэр итальянские художники намерены создать культурный мост между своей областью и полуостровом. Об этом журналистам заявил почетный президент культурной Ассоциации "Лигурия - Россия - Сан-Ремо - Ницца - Лазурный берег", представитель деловых кругов Лигурии Алессандро Массимилиано Траеттино.

- Наша миссия - создать культурный мост между Лигурией и Крымом: чтобы мы приглашали к нам крымских художников, вообще людей искусства, и в рамках культурного обмена их итальянских коллег приглашали в Крым, - пояснил он.

По словам Траеттино, лигурийские СМИ пристально следят за нынешним визитом местных художников на полуостров.

- Важно, что наши коллеги в Италии следят за событиями: в главных газетах Лигурии освещается наша поездка, интерес к нашему мероприятию высокий, - отметил он. - Мы же делаем все для того, чтобы рассказать о Крыме и его культуре.

Со своей стороны председатель правления "Творческий союз художников Севастополя", руководитель "Центра культурных инноваций" Сергей Берлов напомнил, что нынешний административный центр Лигурии Генуя в Средневековье была столицей Генуэзского государства, которое имело колонии и укрепленные торговые центры купцов в Северном Причерноморье, в том числе на Крымском полуострове.

- Итальянцы в свое время основали Кафу, большой город на крымском побережье. Он славился не только работорговлей, но и развитием искусства, - подчеркнул художник. - Основали Судак. Нельзя забывать о крепостях в тех местах Крыма, где присутствовали итальянцы: туда приходили искусства и ремесла. Мы хотели показать итальянским художникам все то, что сохранилось в Крыму от генуэзцев - его красоту, тем более что он так похож на Италию.

Программа недельного пленэра предполагает работу художников в Севастополе, Феодосии, Новом Свете, Судаке и на южном берегу Крыма. За это время каждый из его участников должен написать как минимум семь картин (по одной в день). Затем блиц-выставки этих работ проведут в Севастополе и Москве. Аналогичная экспозиция намечена в Лигурии.