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01.10.2019 15:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дружить домами

Иран открыл торговое представительство в Волгограде
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 219(7977)
Торговый дом иранской провинции Мазандаран открылся в Волгограде. Это будет площадка для взаимодействия коммерсантов двух стран. У Ирана уже было бизнес-представительство в Астрахани. Но более крупный и к тому же обладающий хорошей логистикой Волгоград дает этой стране выход на новые рынки.

- Два года назад мы провели здесь первую выставку, - сказал президент Палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства Мазандарана Абдолла Мохаджер. - Тут представлены товары более 70 компаний, делающих ставку на Россию. В основном это предприятия сельского хозяйства. Мы же нуждаемся в зерне: пшенице, ячмене и кукурузе. Волгоград для нас - это центр юга РФ.

Фото: Пресс-служба главы РД
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Торговый дом - не розничный магазин. Обычный гражданин здесь ничего не купит. А вот деловые люди могут посмотреть на предложения соседей по Каспию и выбрать то, что можно с выгодой перепродать по своим каналам. Продукция самая разная: строительный камень, пластиковые пакеты, металл, изделия из дерева, фруктовые чипсы, джемы и другие продовольственные товары, а также знаменитые персидские ковры. Российские и иранские бизнесмены смогут проводить на новой площадке переговоры и заключать контракты.

- В 2018 году в Мазандаране был подписан меморандум о сотрудничестве. Наше намерение уже дало плоды, - считает заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев. - Это первый шаг навстречу друг другу. В Волгоградской области много перспективных современных производств, и нам важно выходить на новый уровень, на зарубежные рынки.

Ирану интересно сотрудничество с Россией. Эта восточная страна тоже уже не первый год находится под западными санкциями. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, по объему взаимной торговли Исламская Республика занимает 19-е место среди 114 стран, с которыми область связывают экономические отношения.

Фото: iStock
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- Властями созданы необходимые условия для взаимодействия бизнеса двух регионов, наша задача сделать так, чтобы увеличился товарооборот. Одно из преимуществ - выгодное расположение наших регионов. Волгоградская область для нас - главный партнер в Южном федеральном округе, - сказал губернатор иранской провинции Ахмад Хоссейнзадеган. - Мазандаран, с точки зрения экономики, сельского хозяйства, имеет большой потенциал. За последние несколько лет подписаны ряд соглашений и меморандум между нашими регионами. То, что обозначено в меморандуме словами, сейчас надо реализовывать, идти вперед и действовать, выходить на новый уровень.

По информации представителя иранского посольства, после открытия в октябре 2017 года торгового дома в Астрахани объем товарооборота в первой половине 2018 года между двумя странами вырос на 19 процентов. Следующий иранский торговый дом планируется открыть в Москве.

Между тем

В 2018 году товарооборот России с Ираном составил 1,7 миллиарда долларов США. При этом есть все возможности увеличить этот показатель до восьми миллиардов долларов. Страны каспийского бассейна могут обеспечить потребности друг друга на 70 процентов. Сейчас же лишь в районе 12 - 14 процентов.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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